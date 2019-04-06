نائب وزير الاتصالات في المنتدى الاقتصادي العالمي: السعودية من الدول الأكثر نضوجًا في الاتصالات وتقنية المعلومات

عُقد بالأردن بمشاركة الملك عبد الله الثاني ونحو 1000 شخص من قادة الحكومات

شارك نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المعني بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عُقد في الأردن برعاية ومشاركة الملك عبد الله الثاني، والملكة رانيا العبد الله، ونحو 1000 شخص من قادة الحكومات ورؤساء الشركات والمجتمع المدني من نحو 50 دولة حول العالم.

وأكد نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في كلمة له بهذه المناسبة أهمية المنتدى الذي يعد منصة مهمة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ومنبرًا مناسبًا للعمل المشترك لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي تصب في خدمة شعوب ودول المنطقة. موضحًا أن المنتدى ركز على موضوعات مهمة عدة، من بينها تأثير التقنيات الناشئة والمتطورة على العالم العربي، وكيفية تعزيز جهود ريادة الأعمال، والسلام والمصالحة في مختلف أنحاء المنطقة، إضافة إلى تأثيرات تغير المناخ، والتحديات البيئية.

وتطرق العوهلي إلى جهود السعودية في إطلاق شبكة الجيل الخامس 5G، باعتبارها من الدول السباقة في هذه التقنية بعد نجاحها في إطلاق أول المواقع الحية لشبكة الجيل الخامس للمرة الأولى على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وهو ما يعكس التطور الكبير الذي حققه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية؛ وأهّلها إلى أن تصبح ضمن قوائم الدول الأكثر نضوجًا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من قِبل الأمم المتحدة. مشيدًا في هذا الصدد بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

ونوه العوهلي بالنهضة الرقمية في السعودية؛ إذ قطعت شوطًا كبيرًا في خططها نحو التحول الرقمي المنشود وفقًا للمستهدفات المتعلقة بالتحول الرقمي، الواردة في رؤية السعودية 2030، وهو الأمر الذي ستتجه السعودية من خلاله نحو آفاق واسعة، تتمتع فيها التنمية بسمات الاستدامة والقوة والمتانة الضامنة لحياة عصرية، ومجتمع رقمي وحكومة إلكترونية واقتصاد رقمي مزدهر.

وأكد أن مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات ومنشآت خدمية، كالصحة والتعليم وغيرهما، باتت تستخدم أحدث التقنيات التي توصلت إليها الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار المهندس العوهلي إلى سعي السعودية إلى أن تصبح السوق الرقمي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويتوقع أن تبلغ مساهمة مشاريع المدن الذكية في الناتج المحلي الإجمالي قرابة مليارَي دولار بحلول عام 2030. موضحًا أن سوق تقنية المعلومات في السعودية بما يحتويه من أحدث خدمات تقنية المعلومات المتطورة، وبرمجيات وأجهزة تقنية المعلومات، بلغ حجمه 12 مليار دولار، فيما بلغ حجم سوق التقنيات الناشئة 10 مليارات دولار؛ الأمر الذي وضع السعودية ضمن الأسواق المصنفة الأكثر نموًّا في العالم.

وأكد المهندس العوهلي حرص وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على تقديم مختلف أوجه الدعم لرواد الأعمال، وحاضنات التقنية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطويرها، وتحسين قدرتها التنافسية؛ لتصبح مشاريع استثمارية واعدة، بما يحقق رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى رفع مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي من 20 % إلى 35 % بحلول عام 2030م، باعتبارها الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي.

وأجرى نائب وزير الاتصالات على هامش مشاركته في المنتدى العديد من الاجتماعات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء الشركات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، في مقدمتهم المهندس مثنى غرايبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني، والسيدة رافية إبراهيم رئيس إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا، والمهندس نبيل حبايب الرئيس والمدير التنفيذي لفرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيـا وتركيا لشركة جنرال إلكتريك، وغيرهم.

وبحث المنتدى الاقتصادي العالمي على مدى يومين، الذي عقد بالشراكة مع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية (KAFD) تحت شعار (تحديد نظم جديدة للتعاون)، العديد من الموضوعات التي تهدف دول المنطقة، من بينها الإصلاحات الاقتصادية لضمان التنافسية في عصر الثورة الصناعية الرابعة، وتلبية توقعات شباب المنطقة في مجال ريادة الأعمال بمشاركة 100 شركة ناشئة من العالم العربي، إضافة إلى الخدمات المصرفية والمالية، والصناعات الاستهلاكية، والطاقة، والبنية التحتية والتنمية الحضرية، والسفر والسياحة.