وقالت تداول في بيان: هذا ويعمل فريق العمل المختص على معالجة هذا الخلل في أسرع وقتٍ ممكن، وتعتذر تداول السعودية وتؤكّد اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه.

أعلنت تداول السعودية (تعليق التداول في السوق / بشكل مؤقت)، وذلك بسبب وجود خلل فني غير متوقع وخارج عن إرادة الشركة.

"تداول" عن قرار "التعليق": نعمل على معالجة الخلل في أسرع وقتٍ ممكن صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-02 أعلنت تداول السعودية (تعليق التداول في السوق / بشكل مؤقت)، وذلك بسبب وجود خلل فني غير متوقع وخارج عن إرادة الشركة. وقالت تداول في بيان: هذا ويعمل فريق العمل المختص على معالجة هذا الخلل في أسرع وقتٍ ممكن، وتعتذر تداول السعودية وتؤكّد اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442 11:59 AM

"تداول" عن قرار "التعليق": نعمل على معالجة الخلل في أسرع وقتٍ ممكن قالت: تعليق التداول بسبب خلل فني غير متوقع وخارج عن إرادة الشركة





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أعلنت تداول السعودية (تعليق التداول في السوق / بشكل مؤقت)، وذلك بسبب وجود خلل فني غير متوقع وخارج عن إرادة الشركة.

وقالت تداول في بيان: هذا ويعمل فريق العمل المختص على معالجة هذا الخلل في أسرع وقتٍ ممكن، وتعتذر تداول السعودية وتؤكّد اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه.