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بتنظيم التنمية ومشاركة رواد بحرة.. رمال "ناوان الذهبية" تحتضن الكرنفال الترفيهي

تكريم الجهات الحكومية والتطوعية والإعلامية وكل من أسهم في نجاح الكرنفال

نفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز ناوان وبالتعاون مع فريق رواد بحرة للدفع الرباعي، فعالية الكرنفال الترفيهي التعليمي للقيادة الآمنة على الطرقات الوعرة والمناطق الرملية وبمشاركة وتفاعل فريق الباحة رايدرز، وذلك بحضور رئيس مركز ناوان علي بن عوض الشهري، وشيخ قبيلة آل سعد بناوان الشيخ عائض بن عوض الزهراني، والبروفيسور يحيى بن أحمد الزهراني، رئيس لجنة التنمية بناوان. وكان تنسيق الفعالية من عضو لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بناوان عقيل راشد الزهراني، الذي بذل مجهودات كبيرة في الإعداد والتنظيم.

وتمت إتاحة الفرصة لعشاق هذه الهواية ممن لديه روح الإصرار والتحدي ويملك سيارة دفع رباعي للمشاركة بالكرنفال بعد التنسيق والتنظيم الجميل في موقع الفعالية من قِبل فريق رواد بحرة.

الفعالية اتسمت بتحديات خاصة للمشاركين الذي بلغ عددهم أكثر من ٧٠ مشاركًا وشرح فريق رواد بحرة طريقة التغلب على الصعوبات التي تواجههم في المناطق الوعرة والرملية وبتنظيم رائع بالتعاون مع فريق الباحة رايدرز. وشارك فريق رواد بحرة بأكثر من ٢٤ سيارة وسط حضور جماهيري تجاوز خمسة آلاف متابع.

وعبّر البروفيسور يحيى أحمد الزهراني عن شكره وتقديره للأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة على توجيهاته الكريمة بتنظيم هذه الفعالية والذي هو امتدادٌ لدعمه الكريم لجميع البرامج والأنشطة الشبابية في منطقة الباحة.

وأضاف الزهراني: والشكر موصول لمحافظ المخواة ورئيس مركز ناوان ولكل من أسهم في نجاح هذا الكرنفال من فريق رواد بحرة وفريق الباحة رايدرز والجهات الأمنية والحكومية في منطقة الباحة ومركز ناوان وكذلك بلدية المخواة ومكتب خدمات البلدية بناوان وجميع الوسائل الإعلامية المشاركة من الصحف الإلكترونية والسنابات الرسمية ومكاتب الدعوة والإرشاد بالباحة والمظيلف وناوان وكل الفرق التطوعية المشاركة.

وأكد أن لجنة التنمية الاجتماعية تحرص على تنفيذ مثل هذه الفعاليات التي تستهدف فئة الشباب في المنطقة وتستقطب عشاقها من المحافظات المجاورة، ونحن مستمرون على ذلك بمشيئة الله تعالى وفق توجيهات قيادتنا الحكيمة وأمير المنطقة وبما يخدم رؤية 2030م.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم الجهات الحكومية والتطوعية والإعلامية وكل من أسهم في نجاح كرنفال ناوان الترفيهي التعليمي على رمالها الذهبية.

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز ناوان الباحة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بتنظيم التنمية ومشاركة رواد بحرة.. رمال "ناوان الذهبية" تحتضن الكرنفال الترفيهي
سبق

نفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز ناوان وبالتعاون مع فريق رواد بحرة للدفع الرباعي، فعالية الكرنفال الترفيهي التعليمي للقيادة الآمنة على الطرقات الوعرة والمناطق الرملية وبمشاركة وتفاعل فريق الباحة رايدرز، وذلك بحضور رئيس مركز ناوان علي بن عوض الشهري، وشيخ قبيلة آل سعد بناوان الشيخ عائض بن عوض الزهراني، والبروفيسور يحيى بن أحمد الزهراني، رئيس لجنة التنمية بناوان. وكان تنسيق الفعالية من عضو لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بناوان عقيل راشد الزهراني، الذي بذل مجهودات كبيرة في الإعداد والتنظيم.

وتمت إتاحة الفرصة لعشاق هذه الهواية ممن لديه روح الإصرار والتحدي ويملك سيارة دفع رباعي للمشاركة بالكرنفال بعد التنسيق والتنظيم الجميل في موقع الفعالية من قِبل فريق رواد بحرة.

الفعالية اتسمت بتحديات خاصة للمشاركين الذي بلغ عددهم أكثر من ٧٠ مشاركًا وشرح فريق رواد بحرة طريقة التغلب على الصعوبات التي تواجههم في المناطق الوعرة والرملية وبتنظيم رائع بالتعاون مع فريق الباحة رايدرز. وشارك فريق رواد بحرة بأكثر من ٢٤ سيارة وسط حضور جماهيري تجاوز خمسة آلاف متابع.

وعبّر البروفيسور يحيى أحمد الزهراني عن شكره وتقديره للأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة على توجيهاته الكريمة بتنظيم هذه الفعالية والذي هو امتدادٌ لدعمه الكريم لجميع البرامج والأنشطة الشبابية في منطقة الباحة.

وأضاف الزهراني: والشكر موصول لمحافظ المخواة ورئيس مركز ناوان ولكل من أسهم في نجاح هذا الكرنفال من فريق رواد بحرة وفريق الباحة رايدرز والجهات الأمنية والحكومية في منطقة الباحة ومركز ناوان وكذلك بلدية المخواة ومكتب خدمات البلدية بناوان وجميع الوسائل الإعلامية المشاركة من الصحف الإلكترونية والسنابات الرسمية ومكاتب الدعوة والإرشاد بالباحة والمظيلف وناوان وكل الفرق التطوعية المشاركة.

وأكد أن لجنة التنمية الاجتماعية تحرص على تنفيذ مثل هذه الفعاليات التي تستهدف فئة الشباب في المنطقة وتستقطب عشاقها من المحافظات المجاورة، ونحن مستمرون على ذلك بمشيئة الله تعالى وفق توجيهات قيادتنا الحكيمة وأمير المنطقة وبما يخدم رؤية 2030م.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم الجهات الحكومية والتطوعية والإعلامية وكل من أسهم في نجاح كرنفال ناوان الترفيهي التعليمي على رمالها الذهبية.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
11:30 PM

بتنظيم التنمية ومشاركة رواد بحرة.. رمال "ناوان الذهبية" تحتضن الكرنفال الترفيهي

تكريم الجهات الحكومية والتطوعية والإعلامية وكل من أسهم في نجاح الكرنفال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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نفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز ناوان وبالتعاون مع فريق رواد بحرة للدفع الرباعي، فعالية الكرنفال الترفيهي التعليمي للقيادة الآمنة على الطرقات الوعرة والمناطق الرملية وبمشاركة وتفاعل فريق الباحة رايدرز، وذلك بحضور رئيس مركز ناوان علي بن عوض الشهري، وشيخ قبيلة آل سعد بناوان الشيخ عائض بن عوض الزهراني، والبروفيسور يحيى بن أحمد الزهراني، رئيس لجنة التنمية بناوان. وكان تنسيق الفعالية من عضو لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بناوان عقيل راشد الزهراني، الذي بذل مجهودات كبيرة في الإعداد والتنظيم.

وتمت إتاحة الفرصة لعشاق هذه الهواية ممن لديه روح الإصرار والتحدي ويملك سيارة دفع رباعي للمشاركة بالكرنفال بعد التنسيق والتنظيم الجميل في موقع الفعالية من قِبل فريق رواد بحرة.

الفعالية اتسمت بتحديات خاصة للمشاركين الذي بلغ عددهم أكثر من ٧٠ مشاركًا وشرح فريق رواد بحرة طريقة التغلب على الصعوبات التي تواجههم في المناطق الوعرة والرملية وبتنظيم رائع بالتعاون مع فريق الباحة رايدرز. وشارك فريق رواد بحرة بأكثر من ٢٤ سيارة وسط حضور جماهيري تجاوز خمسة آلاف متابع.

وعبّر البروفيسور يحيى أحمد الزهراني عن شكره وتقديره للأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة على توجيهاته الكريمة بتنظيم هذه الفعالية والذي هو امتدادٌ لدعمه الكريم لجميع البرامج والأنشطة الشبابية في منطقة الباحة.

وأضاف الزهراني: والشكر موصول لمحافظ المخواة ورئيس مركز ناوان ولكل من أسهم في نجاح هذا الكرنفال من فريق رواد بحرة وفريق الباحة رايدرز والجهات الأمنية والحكومية في منطقة الباحة ومركز ناوان وكذلك بلدية المخواة ومكتب خدمات البلدية بناوان وجميع الوسائل الإعلامية المشاركة من الصحف الإلكترونية والسنابات الرسمية ومكاتب الدعوة والإرشاد بالباحة والمظيلف وناوان وكل الفرق التطوعية المشاركة.

وأكد أن لجنة التنمية الاجتماعية تحرص على تنفيذ مثل هذه الفعاليات التي تستهدف فئة الشباب في المنطقة وتستقطب عشاقها من المحافظات المجاورة، ونحن مستمرون على ذلك بمشيئة الله تعالى وفق توجيهات قيادتنا الحكيمة وأمير المنطقة وبما يخدم رؤية 2030م.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم الجهات الحكومية والتطوعية والإعلامية وكل من أسهم في نجاح كرنفال ناوان الترفيهي التعليمي على رمالها الذهبية.

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