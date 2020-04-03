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كوريا الجنوبية: الإصابات بكورونا تتجاوز عتبة 10 آلاف شخص

بعد تسجيل 86 حالة جديدة

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز عتبة العشرة آلاف مصاب، وذلك بعد تسجيل 86 حالة جديدة أمس.

وارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 10 آلاف و 62 شخصا كما ارتفع عد الوفيات إلى 174 حالة بعد وفاة 5 حالات إضافية، وفقًا للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأكدت الأعداد استقرارًا مشجعًا للأرقام، والتي تراوحت حول مستوى 100 إصابة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو اتجاه نزولي واضح بدأ في مارس الماضي بعد أن بلغت الأرقام ذروتها في نهاية فبراير بتسجيل أكثر من 900 حالة خلال يوم واحد.

فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية: الإصابات بكورونا تتجاوز عتبة 10 آلاف شخص
سبق

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز عتبة العشرة آلاف مصاب، وذلك بعد تسجيل 86 حالة جديدة أمس.

وارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 10 آلاف و 62 شخصا كما ارتفع عد الوفيات إلى 174 حالة بعد وفاة 5 حالات إضافية، وفقًا للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأكدت الأعداد استقرارًا مشجعًا للأرقام، والتي تراوحت حول مستوى 100 إصابة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو اتجاه نزولي واضح بدأ في مارس الماضي بعد أن بلغت الأرقام ذروتها في نهاية فبراير بتسجيل أكثر من 900 حالة خلال يوم واحد.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
09:26 AM

كوريا الجنوبية: الإصابات بكورونا تتجاوز عتبة 10 آلاف شخص

بعد تسجيل 86 حالة جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز عتبة العشرة آلاف مصاب، وذلك بعد تسجيل 86 حالة جديدة أمس.

وارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 10 آلاف و 62 شخصا كما ارتفع عد الوفيات إلى 174 حالة بعد وفاة 5 حالات إضافية، وفقًا للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأكدت الأعداد استقرارًا مشجعًا للأرقام، والتي تراوحت حول مستوى 100 إصابة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو اتجاه نزولي واضح بدأ في مارس الماضي بعد أن بلغت الأرقام ذروتها في نهاية فبراير بتسجيل أكثر من 900 حالة خلال يوم واحد.

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