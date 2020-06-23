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"الصحة" تعلن تسجيل 3139 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 164144

"الصحة": مؤشرات إيجابية لعلاج كورونا بحقن البلازما بالدم

80 مريضاً يتلقون العلاج مع وجود أكثر من 400 متبرع

أكدت وزارة الصحة أن المؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالعلاج عن طريق حقن البلازما في الدم في المراحل الأولية للمريض بفيروس كورونا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وقال مدير مركز الأورام بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام: 18 مستشفى تقوم بتقييم دراسة فاعلية العلاج بحقن البلازما بالدم.

وأضاف: هناك أكثر من 80 مريضاً يتلقى العلاج بهذه الطريقة، مع وجود أكثر من 400 متبرع.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": مؤشرات إيجابية لعلاج كورونا بحقن البلازما بالدم
سبق

أكدت وزارة الصحة أن المؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالعلاج عن طريق حقن البلازما في الدم في المراحل الأولية للمريض بفيروس كورونا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وقال مدير مركز الأورام بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام: 18 مستشفى تقوم بتقييم دراسة فاعلية العلاج بحقن البلازما بالدم.

وأضاف: هناك أكثر من 80 مريضاً يتلقى العلاج بهذه الطريقة، مع وجود أكثر من 400 متبرع.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
04:22 PM
اخر تعديل
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
05:53 PM

"الصحة": مؤشرات إيجابية لعلاج كورونا بحقن البلازما بالدم

80 مريضاً يتلقون العلاج مع وجود أكثر من 400 متبرع

A A A
محمد المواسي - الرياض
1
6,824

أكدت وزارة الصحة أن المؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالعلاج عن طريق حقن البلازما في الدم في المراحل الأولية للمريض بفيروس كورونا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وقال مدير مركز الأورام بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام: 18 مستشفى تقوم بتقييم دراسة فاعلية العلاج بحقن البلازما بالدم.

وأضاف: هناك أكثر من 80 مريضاً يتلقى العلاج بهذه الطريقة، مع وجود أكثر من 400 متبرع.

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