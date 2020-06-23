"الصحة": مؤشرات إيجابية لعلاج كورونا بحقن البلازما بالدم
80 مريضاً يتلقون العلاج مع وجود أكثر من 400 متبرع
أكدت وزارة الصحة أن المؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالعلاج عن طريق حقن البلازما في الدم في المراحل الأولية للمريض بفيروس كورونا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.
وقال مدير مركز الأورام بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام: 18 مستشفى تقوم بتقييم دراسة فاعلية العلاج بحقن البلازما بالدم.
وأضاف: هناك أكثر من 80 مريضاً يتلقى العلاج بهذه الطريقة، مع وجود أكثر من 400 متبرع.
فيروس كورونا الجديد
"الصحة": مؤشرات إيجابية لعلاج كورونا بحقن البلازما بالدم
محمد المواسي
سبق
2020-06-23
أكدت وزارة الصحة أن المؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالعلاج عن طريق حقن البلازما في الدم في المراحل الأولية للمريض بفيروس كورونا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.
وقال مدير مركز الأورام بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام: 18 مستشفى تقوم بتقييم دراسة فاعلية العلاج بحقن البلازما بالدم.
وأضاف: هناك أكثر من 80 مريضاً يتلقى العلاج بهذه الطريقة، مع وجود أكثر من 400 متبرع.
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
04:22 PM
اخر تعديل
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
05:53 PM
"الصحة": مؤشرات إيجابية لعلاج كورونا بحقن البلازما بالدم
80 مريضاً يتلقون العلاج مع وجود أكثر من 400 متبرع
أكدت وزارة الصحة أن المؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالعلاج عن طريق حقن البلازما في الدم في المراحل الأولية للمريض بفيروس كورونا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.
وقال مدير مركز الأورام بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام: 18 مستشفى تقوم بتقييم دراسة فاعلية العلاج بحقن البلازما بالدم.
وأضاف: هناك أكثر من 80 مريضاً يتلقى العلاج بهذه الطريقة، مع وجود أكثر من 400 متبرع.