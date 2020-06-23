"الصحة": مؤشرات إيجابية لعلاج كورونا بحقن البلازما بالدم

80 مريضاً يتلقون العلاج مع وجود أكثر من 400 متبرع

أكدت وزارة الصحة أن المؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالعلاج عن طريق حقن البلازما في الدم في المراحل الأولية للمريض بفيروس كورونا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وقال مدير مركز الأورام بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام: 18 مستشفى تقوم بتقييم دراسة فاعلية العلاج بحقن البلازما بالدم.

وأضاف: هناك أكثر من 80 مريضاً يتلقى العلاج بهذه الطريقة، مع وجود أكثر من 400 متبرع.