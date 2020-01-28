صدر قرار مدير الأمن العام بترقية عريج غالب المقعدي، من رقيب أول إلى رئيس رقباء، بإدارة أمن الطريق بمحافظة القنفذة.
ترقية "المقعدي" إلى رئيس رقباء بالقنفذة
صدر قرار مدير الأمن العام بترقية عريج غالب المقعدي، من رقيب أول إلى رئيس رقباء، بإدارة أمن الطريق بمحافظة القنفذة.ترقية عريج غالب المقعدي رئيس رقباء أمن الطريق القنفذة
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ترقية "المقعدي" إلى رئيس رقباء بالقنفذةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-28
28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
02:17 PM
ترقية "المقعدي" إلى رئيس رقباء بالقنفذة
صدر قرار مدير الأمن العام بترقية عريج غالب المقعدي، من رقيب أول إلى رئيس رقباء، بإدارة أمن الطريق بمحافظة القنفذة.
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