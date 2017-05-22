كشفت جمعية الأفلاج الخيرية عن إيداعها مبلغ 660 ألف ريال، في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية. وبيّنت جمعية الأفلاج الخيرية أنها أودعت الدفعة الثانية في حساب الأسر المستحقة للزكاة بمبلغ ألف ريال لكل أسرة؛ حيث بلغ إجمالي المبلغ الذي تم إيداعه للأسر المستحقة 660 ألف ريال. وتقوم خيرية الأفلاج بالعديد من البرامج لتقديم ما يخدم الأسر المستفيدة من خدماتها والبالغ عددها نحو 700 أسرة من خلال توفير العديد من المستلزمات العينية والنقدية وتقديم ما يقضي احتياجاتهم.

"خيرية الأفلاج" تودع 660 ألف ريال في حسابات المستفيدين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-21 كشفت جمعية الأفلاج الخيرية عن إيداعها مبلغ 660 ألف ريال، في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

وبيّنت جمعية الأفلاج الخيرية أنها أودعت الدفعة الثانية في حساب الأسر المستحقة للزكاة بمبلغ ألف ريال لكل أسرة؛ حيث بلغ إجمالي المبلغ الذي تم إيداعه للأسر المستحقة 660 ألف ريال.

وتقوم خيرية الأفلاج بالعديد من البرامج لتقديم ما يخدم الأسر المستفيدة من خدماتها والبالغ عددها نحو 700 أسرة من خلال توفير العديد من المستلزمات العينية والنقدية وتقديم ما يقضي احتياجاتهم.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440 07:15 PM

اخر تعديل 22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440 01:33 PM

"خيرية الأفلاج" تودع 660 ألف ريال في حسابات المستفيدين الدفعة الثانية بمبلغ ألف ريال لكل أسرة.. لديها العديد من البرامج





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كشفت جمعية الأفلاج الخيرية عن إيداعها مبلغ 660 ألف ريال، في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

وبيّنت جمعية الأفلاج الخيرية أنها أودعت الدفعة الثانية في حساب الأسر المستحقة للزكاة بمبلغ ألف ريال لكل أسرة؛ حيث بلغ إجمالي المبلغ الذي تم إيداعه للأسر المستحقة 660 ألف ريال.

وتقوم خيرية الأفلاج بالعديد من البرامج لتقديم ما يخدم الأسر المستفيدة من خدماتها والبالغ عددها نحو 700 أسرة من خلال توفير العديد من المستلزمات العينية والنقدية وتقديم ما يقضي احتياجاتهم.