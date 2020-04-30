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مسؤول بـ"يويفا": "كورونا" سيؤثر على البطولات 3 أعوام وربما يمتد لكأس العالم 2022

الفيروس أربك منافسات كرة القدم وأجّل أوروبا 2020 وتوقفت المشاركات المحلية والقارية

قال لارس كريستر أولسون عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا): إن أزمة فيروس كورونا ربما تؤثر على جدول البطولات الدولية "لعامين أو ثلاثة"، وربما يمتد الأمر لكأس العالم 2022.

وأربك الفيروس، الذي أصاب أكثر من 3.13 مليون شخص وأودى بحياة ما لا يقل عن 218 ألفًا حول العالم، بطولات كرة القدم، وتأجلت بطولة أوروبا 2020 إلى العام المقبل؛ فيما توقفت البطولات المحلية والقارية للأندية.

ومن المفترض -بحسب "رويترز"- إقامة كأس العالم 2022 في قطر في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.

وقال أولسون إنه يجب الانتظار ومعرفة هل ستتأثر البطولة التي تقام كل 4 أعوام.

وأجاب عن سؤال بشأن مدى تأثر جدول المباريات الدولية: أعتقد أنه ربما لعامين أو ثلاثة.. لو تطور الفيروس بشكل أكثر خطورة كما كان يحدث؛ فبالتأكيد ستكون هناك مشكلة في الجدول الدولي.

وتابع: "عندما تتأجل بعض البطولات من عام لآخر.. ثم يأتي كأس العالم في قطر في منتصف الموسم الأوروبي؛ يجب ضغط البطولات المحلية والدولية؛ لكن أعتقد أنه يجب انتظار ومعرفة مدى تأثر العمل".

وقال أولسون وهو رئيس رابطة بطولات الدوري في أوروبا: إن اليويفا يخطط لإكمال دوري الأبطال والدوري الأوروبي في أغسطس.

وأضاف: "لو كان ممكنًا فأعتقد أنه سيكون أمرًا جيدًا؛ لأن هذا يعني أيضًا حماية نزاهة الجزء الأخير من الموسم الحالي لكرة القدم على المستوى الدولي".

وتابع: "لكن بالتأكيد يجب اتخاذ القرار بشأن ذلك بنهاية مايو على الأقل؛ لأنه لن يكون من الممكن ضغط جدول المباريات، وأيضًا تأهل الأندية في الموسم الجديد".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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مسؤول بـ"يويفا": "كورونا" سيؤثر على البطولات 3 أعوام وربما يمتد لكأس العالم 2022
سبق

قال لارس كريستر أولسون عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا): إن أزمة فيروس كورونا ربما تؤثر على جدول البطولات الدولية "لعامين أو ثلاثة"، وربما يمتد الأمر لكأس العالم 2022.

وأربك الفيروس، الذي أصاب أكثر من 3.13 مليون شخص وأودى بحياة ما لا يقل عن 218 ألفًا حول العالم، بطولات كرة القدم، وتأجلت بطولة أوروبا 2020 إلى العام المقبل؛ فيما توقفت البطولات المحلية والقارية للأندية.

ومن المفترض -بحسب "رويترز"- إقامة كأس العالم 2022 في قطر في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.

وقال أولسون إنه يجب الانتظار ومعرفة هل ستتأثر البطولة التي تقام كل 4 أعوام.

وأجاب عن سؤال بشأن مدى تأثر جدول المباريات الدولية: أعتقد أنه ربما لعامين أو ثلاثة.. لو تطور الفيروس بشكل أكثر خطورة كما كان يحدث؛ فبالتأكيد ستكون هناك مشكلة في الجدول الدولي.

وتابع: "عندما تتأجل بعض البطولات من عام لآخر.. ثم يأتي كأس العالم في قطر في منتصف الموسم الأوروبي؛ يجب ضغط البطولات المحلية والدولية؛ لكن أعتقد أنه يجب انتظار ومعرفة مدى تأثر العمل".

وقال أولسون وهو رئيس رابطة بطولات الدوري في أوروبا: إن اليويفا يخطط لإكمال دوري الأبطال والدوري الأوروبي في أغسطس.

وأضاف: "لو كان ممكنًا فأعتقد أنه سيكون أمرًا جيدًا؛ لأن هذا يعني أيضًا حماية نزاهة الجزء الأخير من الموسم الحالي لكرة القدم على المستوى الدولي".

وتابع: "لكن بالتأكيد يجب اتخاذ القرار بشأن ذلك بنهاية مايو على الأقل؛ لأنه لن يكون من الممكن ضغط جدول المباريات، وأيضًا تأهل الأندية في الموسم الجديد".

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
11:33 AM

مسؤول بـ"يويفا": "كورونا" سيؤثر على البطولات 3 أعوام وربما يمتد لكأس العالم 2022

الفيروس أربك منافسات كرة القدم وأجّل أوروبا 2020 وتوقفت المشاركات المحلية والقارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال لارس كريستر أولسون عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا): إن أزمة فيروس كورونا ربما تؤثر على جدول البطولات الدولية "لعامين أو ثلاثة"، وربما يمتد الأمر لكأس العالم 2022.

وأربك الفيروس، الذي أصاب أكثر من 3.13 مليون شخص وأودى بحياة ما لا يقل عن 218 ألفًا حول العالم، بطولات كرة القدم، وتأجلت بطولة أوروبا 2020 إلى العام المقبل؛ فيما توقفت البطولات المحلية والقارية للأندية.

ومن المفترض -بحسب "رويترز"- إقامة كأس العالم 2022 في قطر في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.

وقال أولسون إنه يجب الانتظار ومعرفة هل ستتأثر البطولة التي تقام كل 4 أعوام.

وأجاب عن سؤال بشأن مدى تأثر جدول المباريات الدولية: أعتقد أنه ربما لعامين أو ثلاثة.. لو تطور الفيروس بشكل أكثر خطورة كما كان يحدث؛ فبالتأكيد ستكون هناك مشكلة في الجدول الدولي.

وتابع: "عندما تتأجل بعض البطولات من عام لآخر.. ثم يأتي كأس العالم في قطر في منتصف الموسم الأوروبي؛ يجب ضغط البطولات المحلية والدولية؛ لكن أعتقد أنه يجب انتظار ومعرفة مدى تأثر العمل".

وقال أولسون وهو رئيس رابطة بطولات الدوري في أوروبا: إن اليويفا يخطط لإكمال دوري الأبطال والدوري الأوروبي في أغسطس.

وأضاف: "لو كان ممكنًا فأعتقد أنه سيكون أمرًا جيدًا؛ لأن هذا يعني أيضًا حماية نزاهة الجزء الأخير من الموسم الحالي لكرة القدم على المستوى الدولي".

وتابع: "لكن بالتأكيد يجب اتخاذ القرار بشأن ذلك بنهاية مايو على الأقل؛ لأنه لن يكون من الممكن ضغط جدول المباريات، وأيضًا تأهل الأندية في الموسم الجديد".

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