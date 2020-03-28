متحدث نادي الاتحاد: العالم يمرُّ بأزمة كبيرة.. وهؤلاء مستمرون في نشر الشائعات

نفى أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي بنادي الاتحاد، نية الفريق التعاقد مع حسام عاشور، لاعب النادي الأهلي المصري، في الموسم المقبل. ونشر أحمد صادق تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، قال فيها: "العالم يمرُّ بأزمة كبيرة، وهم مستمرون في نشر الشائعات، وترويجها".

وتابع: "ما يتردد الآن حول رغبة النادي في التعاقد مع لاعب النادي الأهلي المصري حسام عاشور غير صحيح نهائيًّا، وهو ليس ضمن الخيارات المطروحة للموسم القادم".

وأضاف: "مجلس الإدارة يدعو الجماهير إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وتصديقها".

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن إمكانية انتقال عاشور لصفوف الاتحاد في الموسم المقبل بعد رحيله عن النادي الأهلي المصري بنهاية الموسم الحالي بعد انتهاء عقده.