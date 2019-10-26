النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اعترافات حوثي: يدفعون بنا للجبهات وقياداتهم أول من تهرب والانتصارات وهمية

قال: كل من سينجرف خلف الميليشيات في هذه الحرب سيكون جداراً لحمايتهم

كشف أحد أسرى الميليشيات الحوثية، خلال مقطع فيديو حقيقة الميليشيات الحوثية وانتصارات معاركها التي تدعيها في قنواتها الإعلامية بشكل دوري، مبينًا أن الحوثيين منهارين.

وجاء في مقطع الفيديو، أن الميليشيات تدعي أنها تحقق انتصارات في الجبهات، بينما الواقع أنها تنهار ولم تتمكن من انتشال جثث قتلاها، وبين الأسير أن الميليشيات تترك المصابين في أرض المعارك حتى يلقوا حتفهم.

وأشار الأسير سعد، وهو من محافظة حجة خلال اعترافاته، إلى أن الميليشيات أخذته إلى باجل ومن ثم قامت بتدريبه في صنعاء، في أحد الأحواش بالقرب من نقم في صنعاء وبعدها تم الزج ببعضهم في قوات البحرية الحوثية وقتل منهم 80 في أول معركة، ولم تتمكن الميليشيات من نقل جثث القتلى حتى هذا اليوم، بل تنصلت منهم وقالت إنهم ماتوا وسيلاقون ربهم هربًا من انتشال الجثث.

ولفت الأسير إلى أن قيادات الميليشيات الحوثية أو الذين ينتسبون لمديرية ومحافظة الحوثيين لا يدخلون جبهات المعارك، وإنما يختبئون في الخطوط الخلفية، ويتحصنون ببقية اليمنيين من مختلف المحافظات.

وبين الأسير، أن كل من سينجرف خلف الميليشيات الحوثية في هذه الحرب سيكون جداراً يحتمي خلفه الإرهابيون، في حرب عبثية قتل فيها اليمنيون.

اليمن الميليشيات الحوثية الأسير سعد حجة صنعاء

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
اعترافات حوثي: يدفعون بنا للجبهات وقياداتهم أول من تهرب والانتصارات وهمية
سبق

كشف أحد أسرى الميليشيات الحوثية، خلال مقطع فيديو حقيقة الميليشيات الحوثية وانتصارات معاركها التي تدعيها في قنواتها الإعلامية بشكل دوري، مبينًا أن الحوثيين منهارين.

وجاء في مقطع الفيديو، أن الميليشيات تدعي أنها تحقق انتصارات في الجبهات، بينما الواقع أنها تنهار ولم تتمكن من انتشال جثث قتلاها، وبين الأسير أن الميليشيات تترك المصابين في أرض المعارك حتى يلقوا حتفهم.

وأشار الأسير سعد، وهو من محافظة حجة خلال اعترافاته، إلى أن الميليشيات أخذته إلى باجل ومن ثم قامت بتدريبه في صنعاء، في أحد الأحواش بالقرب من نقم في صنعاء وبعدها تم الزج ببعضهم في قوات البحرية الحوثية وقتل منهم 80 في أول معركة، ولم تتمكن الميليشيات من نقل جثث القتلى حتى هذا اليوم، بل تنصلت منهم وقالت إنهم ماتوا وسيلاقون ربهم هربًا من انتشال الجثث.

ولفت الأسير إلى أن قيادات الميليشيات الحوثية أو الذين ينتسبون لمديرية ومحافظة الحوثيين لا يدخلون جبهات المعارك، وإنما يختبئون في الخطوط الخلفية، ويتحصنون ببقية اليمنيين من مختلف المحافظات.

وبين الأسير، أن كل من سينجرف خلف الميليشيات الحوثية في هذه الحرب سيكون جداراً يحتمي خلفه الإرهابيون، في حرب عبثية قتل فيها اليمنيون.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
05:23 PM

اعترافات حوثي: يدفعون بنا للجبهات وقياداتهم أول من تهرب والانتصارات وهمية

قال: كل من سينجرف خلف الميليشيات في هذه الحرب سيكون جداراً لحمايتهم

A A A
محمد المواسي - الحد الجنوبي
6
13,585

كشف أحد أسرى الميليشيات الحوثية، خلال مقطع فيديو حقيقة الميليشيات الحوثية وانتصارات معاركها التي تدعيها في قنواتها الإعلامية بشكل دوري، مبينًا أن الحوثيين منهارين.

وجاء في مقطع الفيديو، أن الميليشيات تدعي أنها تحقق انتصارات في الجبهات، بينما الواقع أنها تنهار ولم تتمكن من انتشال جثث قتلاها، وبين الأسير أن الميليشيات تترك المصابين في أرض المعارك حتى يلقوا حتفهم.

وأشار الأسير سعد، وهو من محافظة حجة خلال اعترافاته، إلى أن الميليشيات أخذته إلى باجل ومن ثم قامت بتدريبه في صنعاء، في أحد الأحواش بالقرب من نقم في صنعاء وبعدها تم الزج ببعضهم في قوات البحرية الحوثية وقتل منهم 80 في أول معركة، ولم تتمكن الميليشيات من نقل جثث القتلى حتى هذا اليوم، بل تنصلت منهم وقالت إنهم ماتوا وسيلاقون ربهم هربًا من انتشال الجثث.

ولفت الأسير إلى أن قيادات الميليشيات الحوثية أو الذين ينتسبون لمديرية ومحافظة الحوثيين لا يدخلون جبهات المعارك، وإنما يختبئون في الخطوط الخلفية، ويتحصنون ببقية اليمنيين من مختلف المحافظات.

وبين الأسير، أن كل من سينجرف خلف الميليشيات الحوثية في هذه الحرب سيكون جداراً يحتمي خلفه الإرهابيون، في حرب عبثية قتل فيها اليمنيون.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,103
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,630
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,096
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,238

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة