اعترافات حوثي: يدفعون بنا للجبهات وقياداتهم أول من تهرب والانتصارات وهمية

قال: كل من سينجرف خلف الميليشيات في هذه الحرب سيكون جداراً لحمايتهم

كشف أحد أسرى الميليشيات الحوثية، خلال مقطع فيديو حقيقة الميليشيات الحوثية وانتصارات معاركها التي تدعيها في قنواتها الإعلامية بشكل دوري، مبينًا أن الحوثيين منهارين.

وجاء في مقطع الفيديو، أن الميليشيات تدعي أنها تحقق انتصارات في الجبهات، بينما الواقع أنها تنهار ولم تتمكن من انتشال جثث قتلاها، وبين الأسير أن الميليشيات تترك المصابين في أرض المعارك حتى يلقوا حتفهم.

وأشار الأسير سعد، وهو من محافظة حجة خلال اعترافاته، إلى أن الميليشيات أخذته إلى باجل ومن ثم قامت بتدريبه في صنعاء، في أحد الأحواش بالقرب من نقم في صنعاء وبعدها تم الزج ببعضهم في قوات البحرية الحوثية وقتل منهم 80 في أول معركة، ولم تتمكن الميليشيات من نقل جثث القتلى حتى هذا اليوم، بل تنصلت منهم وقالت إنهم ماتوا وسيلاقون ربهم هربًا من انتشال الجثث.

ولفت الأسير إلى أن قيادات الميليشيات الحوثية أو الذين ينتسبون لمديرية ومحافظة الحوثيين لا يدخلون جبهات المعارك، وإنما يختبئون في الخطوط الخلفية، ويتحصنون ببقية اليمنيين من مختلف المحافظات.

وبين الأسير، أن كل من سينجرف خلف الميليشيات الحوثية في هذه الحرب سيكون جداراً يحتمي خلفه الإرهابيون، في حرب عبثية قتل فيها اليمنيون.