النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس اتحاد الرماية يتفاعل مع فيديو لقناص ويطلب من صاحبه التواصل معه

أكد أنه سيزف خبراً قريباً للمهتمين بهذه الرياضة

أثار مقطع فيديو متداول، رئيس الاتحاد السعودي للرماية الأمير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود، لأحد الأشخاص وهو يصوب على غطاء علبة ماء بلاستيكية ويتمكن من فتح الغطاء دون إسقاط علبة الماء أو إحداث ضرر بالعلبة.

وقال رئيس الاتحاد عبر حسابه الشخصي معلقًا على مقطع الفيديو: "ما شاء الله تبارك الله، ‏أتمنى من اللي كان يرمي بهالمقطع التواصل معي على الخاص".

تغريدة رئيس الرماية أظهرت عدداً من المواهب والتي بدورها لاقت استجابة من رئيس الاتحاد بمطالبة أصحابها بالتواصل معه عبر الخاص، وقال رداً على إحدى المغردات تساءلت عن إمكانية مشاركة البنات مع الأولاد، فقال: "يمكن وإن شاء الله فيه خبر لكم قريب، بس نستنى الموافقات الرسمية على شان ممكن نعلن عنه كلكم عينين في راس".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس اتحاد الرماية يتفاعل مع فيديو لقناص ويطلب من صاحبه التواصل معه
سبق

أثار مقطع فيديو متداول، رئيس الاتحاد السعودي للرماية الأمير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود، لأحد الأشخاص وهو يصوب على غطاء علبة ماء بلاستيكية ويتمكن من فتح الغطاء دون إسقاط علبة الماء أو إحداث ضرر بالعلبة.

وقال رئيس الاتحاد عبر حسابه الشخصي معلقًا على مقطع الفيديو: "ما شاء الله تبارك الله، ‏أتمنى من اللي كان يرمي بهالمقطع التواصل معي على الخاص".

تغريدة رئيس الرماية أظهرت عدداً من المواهب والتي بدورها لاقت استجابة من رئيس الاتحاد بمطالبة أصحابها بالتواصل معه عبر الخاص، وقال رداً على إحدى المغردات تساءلت عن إمكانية مشاركة البنات مع الأولاد، فقال: "يمكن وإن شاء الله فيه خبر لكم قريب، بس نستنى الموافقات الرسمية على شان ممكن نعلن عنه كلكم عينين في راس".

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
04:24 PM

رئيس اتحاد الرماية يتفاعل مع فيديو لقناص ويطلب من صاحبه التواصل معه

أكد أنه سيزف خبراً قريباً للمهتمين بهذه الرياضة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
7
14,273

أثار مقطع فيديو متداول، رئيس الاتحاد السعودي للرماية الأمير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود، لأحد الأشخاص وهو يصوب على غطاء علبة ماء بلاستيكية ويتمكن من فتح الغطاء دون إسقاط علبة الماء أو إحداث ضرر بالعلبة.

وقال رئيس الاتحاد عبر حسابه الشخصي معلقًا على مقطع الفيديو: "ما شاء الله تبارك الله، ‏أتمنى من اللي كان يرمي بهالمقطع التواصل معي على الخاص".

تغريدة رئيس الرماية أظهرت عدداً من المواهب والتي بدورها لاقت استجابة من رئيس الاتحاد بمطالبة أصحابها بالتواصل معه عبر الخاص، وقال رداً على إحدى المغردات تساءلت عن إمكانية مشاركة البنات مع الأولاد، فقال: "يمكن وإن شاء الله فيه خبر لكم قريب، بس نستنى الموافقات الرسمية على شان ممكن نعلن عنه كلكم عينين في راس".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,115
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,469
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,728
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,608

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة