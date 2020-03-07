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موجة غبار تدهم أحياءً عدة في العاصمة

تنبيه "الأرصاد": حالة تستمر حتى الـ 6 مساءً

دهمت موجة غبار أحياءً عدة في العاصمة الرياض -قبل قليل- في حالة يُتوقع أن تستمر إلى السادسة من مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبّهت لنشاطٍ في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية على كل من "الأفلاج، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الدوادمي، القويعية، المجمعة، الرين، الزلفي، السليل، العاصمة الرياض، الغاط، المزاحمية، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، شقراء، ضرما، عفيف، مرات، ووادي الدواسر.

وذكرت أن الحالة ستستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم السبت.

غبار الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موجة غبار تدهم أحياءً عدة في العاصمة
سبق

دهمت موجة غبار أحياءً عدة في العاصمة الرياض -قبل قليل- في حالة يُتوقع أن تستمر إلى السادسة من مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبّهت لنشاطٍ في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية على كل من "الأفلاج، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الدوادمي، القويعية، المجمعة، الرين، الزلفي، السليل، العاصمة الرياض، الغاط، المزاحمية، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، شقراء، ضرما، عفيف، مرات، ووادي الدواسر.

وذكرت أن الحالة ستستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم السبت.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
02:00 PM

موجة غبار تدهم أحياءً عدة في العاصمة

تنبيه "الأرصاد": حالة تستمر حتى الـ 6 مساءً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,179

دهمت موجة غبار أحياءً عدة في العاصمة الرياض -قبل قليل- في حالة يُتوقع أن تستمر إلى السادسة من مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبّهت لنشاطٍ في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية على كل من "الأفلاج، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الدوادمي، القويعية، المجمعة، الرين، الزلفي، السليل، العاصمة الرياض، الغاط، المزاحمية، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، شقراء، ضرما، عفيف، مرات، ووادي الدواسر.

وذكرت أن الحالة ستستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم السبت.

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