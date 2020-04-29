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"تعليم نجران" يُودِعُ أكثر من مليون و800 ألف في حساب الطلاب والطالبات مستحقي الإعانات

شملت مدارس تحفيظ القرآن وبرامج التربية الخاصة والإعاقات الصحية والجسمية

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، مبلغ 1,817,757 ريالاً في حساب الطلاب والطالبات المستحقين للإعانات، وذلك عن شهر إبريل 2020م.

وأوضحت الإدارة أن الإعانات شملت طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم وطالباته، وبرامج التربية الخاصة، والإعاقات الصحية والجسمية، والقرى النائية، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين.

وزارة التعليم تعليم نجران الإعانات

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"تعليم نجران" يُودِعُ أكثر من مليون و800 ألف في حساب الطلاب والطالبات مستحقي الإعانات
سبق

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، مبلغ 1,817,757 ريالاً في حساب الطلاب والطالبات المستحقين للإعانات، وذلك عن شهر إبريل 2020م.

وأوضحت الإدارة أن الإعانات شملت طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم وطالباته، وبرامج التربية الخاصة، والإعاقات الصحية والجسمية، والقرى النائية، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
11:09 PM
اخر تعديل
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
12:43 AM

"تعليم نجران" يُودِعُ أكثر من مليون و800 ألف في حساب الطلاب والطالبات مستحقي الإعانات

شملت مدارس تحفيظ القرآن وبرامج التربية الخاصة والإعاقات الصحية والجسمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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1,304

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، مبلغ 1,817,757 ريالاً في حساب الطلاب والطالبات المستحقين للإعانات، وذلك عن شهر إبريل 2020م.

وأوضحت الإدارة أن الإعانات شملت طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم وطالباته، وبرامج التربية الخاصة، والإعاقات الصحية والجسمية، والقرى النائية، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين.

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