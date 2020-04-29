وأوضحت الإدارة أن الإعانات شملت طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم وطالباته، وبرامج التربية الخاصة، والإعاقات الصحية والجسمية، والقرى النائية، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين.

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، مبلغ 1,817,757 ريالاً في حساب الطلاب والطالبات المستحقين للإعانات، وذلك عن شهر إبريل 2020م.

"تعليم نجران" يُودِعُ أكثر من مليون و800 ألف في حساب الطلاب والطالبات مستحقي الإعانات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-29 أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، مبلغ 1,817,757 ريالاً في حساب الطلاب والطالبات المستحقين للإعانات، وذلك عن شهر إبريل 2020م. وأوضحت الإدارة أن الإعانات شملت طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم وطالباته، وبرامج التربية الخاصة، والإعاقات الصحية والجسمية، والقرى النائية، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 11:09 PM

اخر تعديل 30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 12:43 AM

"تعليم نجران" يُودِعُ أكثر من مليون و800 ألف في حساب الطلاب والطالبات مستحقي الإعانات شملت مدارس تحفيظ القرآن وبرامج التربية الخاصة والإعاقات الصحية والجسمية





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أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، مبلغ 1,817,757 ريالاً في حساب الطلاب والطالبات المستحقين للإعانات، وذلك عن شهر إبريل 2020م.

وأوضحت الإدارة أن الإعانات شملت طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم وطالباته، وبرامج التربية الخاصة، والإعاقات الصحية والجسمية، والقرى النائية، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين.