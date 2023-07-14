احتفل الشاب قاسم يحيى خبراني، بزفافه، وتلقى العروسان التهاني وأرق عبارات المباركة، راجين لهما دوام الهناء والسعادة وموصول الرخاء والاطمئنان.
"الخبراني" يحتفل بزفافه
احتفل الشاب قاسم يحيى خبراني، بزفافه، وتلقى العروسان التهاني وأرق عبارات المباركة، راجين لهما دوام الهناء والسعادة وموصول الرخاء والاطمئنان.
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"الخبراني" يحتفل بزفافهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-14
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
01:17 PM
"الخبراني" يحتفل بزفافه
احتفل الشاب قاسم يحيى خبراني، بزفافه، وتلقى العروسان التهاني وأرق عبارات المباركة، راجين لهما دوام الهناء والسعادة وموصول الرخاء والاطمئنان.
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