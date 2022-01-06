"رئاسة الحرمين" تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة في نقل الخدمات

اشترطت مؤهل جامعي واجتياز المقابلة.. والتقديم بالموقع الرسمي

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة بالمرتبة الرابعة عشر بمسمى ( مدير عام التشغيل والصيانة ) وبالمرتبة الثالثة عشر بمسمى ( مدير عام الدراسات والمشاريع )، وذلك عن طريق نقل الخدمات.

وتفصيلاً، اشترطت الرئاسة لشغل الوظائف المعلن عنها عدداً من الشروط التالية:

١- أن لا يقل المؤهل العلمي عن الشهادة الجامعية.

٢- أن لا يقل تقويم أدائه الوظيفي خلال السنتين الأخيرتين عن تقدير ممتاز.

٣- توفر المتطلبات النظامية ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة الواردة في نظام اللوائح التنفيذية للموارد البشرية.

٤- اجتياز المقابلة الشخصية .

وأهابت الرئاسة العامة على أن يكون التقديم من خلال موقع الرئاسة العامة الرسمي على الرابط (www.gph.gov.as)

لإكمال البيانات المطلوبة، واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونيه، ثم اختيار أيقونة ( تقديم على الوظائف المعلنة ).

