سلطنة عُمان.. 33 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، صباح اليوم، تسجيل (٣٣) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩.
وقالت: بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٣٣١) حالة وعدد الوفيات حالتين (٢).
أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، صباح اليوم، تسجيل (٣٣) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩.
وقالت: بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٣٣١) حالة وعدد الوفيات حالتين (٢).سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد
أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، صباح اليوم، تسجيل (٣٣) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩.
وقالت: بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٣٣١) حالة وعدد الوفيات حالتين (٢).
أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، صباح اليوم، تسجيل (٣٣) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩.
وقالت: بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٣٣١) حالة وعدد الوفيات حالتين (٢).