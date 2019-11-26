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"الحريري": أرفض تولي رئاسة الحكومة اللبنانية.. و"قراري قاطع"

أعرب عن أمله بتكليف شخصية أخرى

أكد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، اليوم (الثلاثاء)، رفضه تولي رئاسة الحكومة المقبلة، واصفاً قراره بأنه صريح وقاطع.

وقال "الحريري" في بيان أوردته "رويترز": "أعلن للبنانيات واللبنانيين، أنني متمسك بقاعدة ليس أنا بل أحد آخر لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات".

وأعرب عن أمله أن يبادر رئيس الجمهورية فورًا إلى الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة.

رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري رئاسة الحكومة

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الحريري": أرفض تولي رئاسة الحكومة اللبنانية.. و"قراري قاطع"
سبق

أكد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، اليوم (الثلاثاء)، رفضه تولي رئاسة الحكومة المقبلة، واصفاً قراره بأنه صريح وقاطع.

وقال "الحريري" في بيان أوردته "رويترز": "أعلن للبنانيات واللبنانيين، أنني متمسك بقاعدة ليس أنا بل أحد آخر لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات".

وأعرب عن أمله أن يبادر رئيس الجمهورية فورًا إلى الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
04:51 PM

"الحريري": أرفض تولي رئاسة الحكومة اللبنانية.. و"قراري قاطع"

أعرب عن أمله بتكليف شخصية أخرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، اليوم (الثلاثاء)، رفضه تولي رئاسة الحكومة المقبلة، واصفاً قراره بأنه صريح وقاطع.

وقال "الحريري" في بيان أوردته "رويترز": "أعلن للبنانيات واللبنانيين، أنني متمسك بقاعدة ليس أنا بل أحد آخر لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات".

وأعرب عن أمله أن يبادر رئيس الجمهورية فورًا إلى الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة.

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