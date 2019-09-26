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بالفيديو.. اللحظات الأولى لوصول هزاع المنصوري لمحطة الفضاء الدولية

سيُمضي 8 أيام في الفضاء

وصل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، إلى محطة الفضاء الدولية، برفقة الأمريكية جيسيكا مير، وقائد الرحلة الروسي أوليج سكريبوتشكا، على متن المركبة الفضائية سويوز إم إس 15.
والتحمت، الأربعاء، المركبة "سويوز إم إس 15" التي تحمل "المنصوري" أول رائد فضاء إماراتي، بمحطة الفضاء الدولية بنجاح.
وقال "المنصوري" بعد التحام المركبة "سويوز" بالمحطة: "السلام عليكم.. مشكورين. الحمد لله وصلنا المحطة. أبشركم أن الأمور الحمد لله طيبة". وأضاف "المنظر جميل للأرض من هذا المكان". وختم حديثه قائلاً: "سلموا على أهل الإمارات".
ورحبت ناسا بفريق المركبة سويوز إم إس 15 بعد التحامها بمحطة الفضاء الدولية.
وسيمضي "المنصوري" نحو 8 أيام في محطة الفضاء الدولية، بعد وصول المركبة الروسية.
ويجسد هذا الإطلاق إنجازاً مهماً في صناعة الفضاء المزدهرة في دبي، بقيادة مركز محمد بن راشد للفضاء (MBRSC). وفي أبريل من عام 2017، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، أن مركز محمد بن راشد للفضاء سيُحضر رواد فضاء إماراتيين للقيام بمهام علمية لاستكشاف الفضاء.

الرئيسية/ محطات

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بالفيديو.. اللحظات الأولى لوصول هزاع المنصوري لمحطة الفضاء الدولية
سبق

وصل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، إلى محطة الفضاء الدولية، برفقة الأمريكية جيسيكا مير، وقائد الرحلة الروسي أوليج سكريبوتشكا، على متن المركبة الفضائية سويوز إم إس 15.
والتحمت، الأربعاء، المركبة "سويوز إم إس 15" التي تحمل "المنصوري" أول رائد فضاء إماراتي، بمحطة الفضاء الدولية بنجاح.
وقال "المنصوري" بعد التحام المركبة "سويوز" بالمحطة: "السلام عليكم.. مشكورين. الحمد لله وصلنا المحطة. أبشركم أن الأمور الحمد لله طيبة". وأضاف "المنظر جميل للأرض من هذا المكان". وختم حديثه قائلاً: "سلموا على أهل الإمارات".
ورحبت ناسا بفريق المركبة سويوز إم إس 15 بعد التحامها بمحطة الفضاء الدولية.
وسيمضي "المنصوري" نحو 8 أيام في محطة الفضاء الدولية، بعد وصول المركبة الروسية.
ويجسد هذا الإطلاق إنجازاً مهماً في صناعة الفضاء المزدهرة في دبي، بقيادة مركز محمد بن راشد للفضاء (MBRSC). وفي أبريل من عام 2017، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، أن مركز محمد بن راشد للفضاء سيُحضر رواد فضاء إماراتيين للقيام بمهام علمية لاستكشاف الفضاء.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
10:37 AM

بالفيديو.. اللحظات الأولى لوصول هزاع المنصوري لمحطة الفضاء الدولية

سيُمضي 8 أيام في الفضاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، إلى محطة الفضاء الدولية، برفقة الأمريكية جيسيكا مير، وقائد الرحلة الروسي أوليج سكريبوتشكا، على متن المركبة الفضائية سويوز إم إس 15.
والتحمت، الأربعاء، المركبة "سويوز إم إس 15" التي تحمل "المنصوري" أول رائد فضاء إماراتي، بمحطة الفضاء الدولية بنجاح.
وقال "المنصوري" بعد التحام المركبة "سويوز" بالمحطة: "السلام عليكم.. مشكورين. الحمد لله وصلنا المحطة. أبشركم أن الأمور الحمد لله طيبة". وأضاف "المنظر جميل للأرض من هذا المكان". وختم حديثه قائلاً: "سلموا على أهل الإمارات".
ورحبت ناسا بفريق المركبة سويوز إم إس 15 بعد التحامها بمحطة الفضاء الدولية.
وسيمضي "المنصوري" نحو 8 أيام في محطة الفضاء الدولية، بعد وصول المركبة الروسية.
ويجسد هذا الإطلاق إنجازاً مهماً في صناعة الفضاء المزدهرة في دبي، بقيادة مركز محمد بن راشد للفضاء (MBRSC). وفي أبريل من عام 2017، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، أن مركز محمد بن راشد للفضاء سيُحضر رواد فضاء إماراتيين للقيام بمهام علمية لاستكشاف الفضاء.

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