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ألمانيا تسجّل 738 حالة جديدة بكورونا وعدد المصابين يتخطى الـ 181 ألفاً

39 وفاة أمس رفعت إجمالي الحالات إلى 8489 وتعافي قرابة 165 ألفاً

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 738 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و39 حالة وفاة.

وذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 181196 إصابة، والوفيات إلى 8489 وفاة، مشيراً إلى تعافي نحو 164 ألفاً و900 حالة، بزيادة قدرها نحو 800 حالة مقارنة بأمس.

فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا تسجّل 738 حالة جديدة بكورونا وعدد المصابين يتخطى الـ 181 ألفاً
سبق

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 738 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و39 حالة وفاة.

وذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 181196 إصابة، والوفيات إلى 8489 وفاة، مشيراً إلى تعافي نحو 164 ألفاً و900 حالة، بزيادة قدرها نحو 800 حالة مقارنة بأمس.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
11:01 AM

ألمانيا تسجّل 738 حالة جديدة بكورونا وعدد المصابين يتخطى الـ 181 ألفاً

39 وفاة أمس رفعت إجمالي الحالات إلى 8489 وتعافي قرابة 165 ألفاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 738 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و39 حالة وفاة.

وذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 181196 إصابة، والوفيات إلى 8489 وفاة، مشيراً إلى تعافي نحو 164 ألفاً و900 حالة، بزيادة قدرها نحو 800 حالة مقارنة بأمس.

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