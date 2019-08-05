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بعد تدميرها .. طائرات حوثية حاولت استهداف مطارات هذه المناطق بالمملكة

تمكنت قوات التحالف من إسقاطها قبل تنفيذ أهدافها الإرهابية

كشفت معلومات جديدة نوايا الحوثيين وراء إطلاق ثلاث طائرات مسيرة تحمل مواد متفجرة باتجاه المملكة، حيث كانت تستهدف مطارات مدنية جنوب السعودية، ونجحت قوات التحالف في تدميرها قبل بلوغها هدفها.

وتفصيلاً، أوضح الحساب الرسمي لسفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن ثلاث طائرات مسيرة كانت تستهدف مطارات مدنية في منطقتي نجران وعسير جنوب السعودية، فيما تمكنت القوات من إسقاطها قبل بلوغها هدفها.

وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اعتراض وإسقاط طائرات دون طيّار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لتنفيذ أعمال إرهابية متزامنة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن القوات الجوية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، تمكنت - ولله الحمد- صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات دون طيّار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تدميرها .. طائرات حوثية حاولت استهداف مطارات هذه المناطق بالمملكة
سبق

كشفت معلومات جديدة نوايا الحوثيين وراء إطلاق ثلاث طائرات مسيرة تحمل مواد متفجرة باتجاه المملكة، حيث كانت تستهدف مطارات مدنية جنوب السعودية، ونجحت قوات التحالف في تدميرها قبل بلوغها هدفها.

وتفصيلاً، أوضح الحساب الرسمي لسفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن ثلاث طائرات مسيرة كانت تستهدف مطارات مدنية في منطقتي نجران وعسير جنوب السعودية، فيما تمكنت القوات من إسقاطها قبل بلوغها هدفها.

وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اعتراض وإسقاط طائرات دون طيّار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لتنفيذ أعمال إرهابية متزامنة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن القوات الجوية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، تمكنت - ولله الحمد- صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات دون طيّار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
08:52 PM

بعد تدميرها .. طائرات حوثية حاولت استهداف مطارات هذه المناطق بالمملكة

تمكنت قوات التحالف من إسقاطها قبل تنفيذ أهدافها الإرهابية

A A A
محمد المواسي - الحد الجنوبي
0
6,061

كشفت معلومات جديدة نوايا الحوثيين وراء إطلاق ثلاث طائرات مسيرة تحمل مواد متفجرة باتجاه المملكة، حيث كانت تستهدف مطارات مدنية جنوب السعودية، ونجحت قوات التحالف في تدميرها قبل بلوغها هدفها.

وتفصيلاً، أوضح الحساب الرسمي لسفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن ثلاث طائرات مسيرة كانت تستهدف مطارات مدنية في منطقتي نجران وعسير جنوب السعودية، فيما تمكنت القوات من إسقاطها قبل بلوغها هدفها.

وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اعتراض وإسقاط طائرات دون طيّار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لتنفيذ أعمال إرهابية متزامنة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن القوات الجوية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، تمكنت - ولله الحمد- صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات دون طيّار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة.

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