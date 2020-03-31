أكد أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ بتقديم الرعاية الصحية لمصابي فايروس كورونا مجاناً من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة إنما يدل على إنسانيته العالية وأبوته الحانية وحرصه الشديد على سلامة وراحة أبناء هذا الوطن الغالي وكافة شعوب العالم. وقال أمير الباحة: إن هذا القرار يأتي تأكيداً لكلمة خادم الحرمين الشريفين " يحفظه الله " للمواطنين والمقيمين بشأن فيروس كورونا عندما قال: "سنواجه المصاعب بإيماننا بالله وتوكلنا عليه، وعملنا بالأسباب، وبذلنا الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته، وتوفير كل أسباب العيش الكريم له ". وأكد أن ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين من خطط منذ بداية هذه الأزمة قد أسهمت ولله الحمد في حماية المواطنين والمقيمين من خطر هذا الفايروس والحد من انتشاره وهذا يعد تحدياً كبيراً أمام هذه الجائحة. ونوه أمير المنطقة بالوعي الكبير لدى المواطنين والمقيمين في اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة وامتثالهم لأمر منع التجول وغيرها من الأوامر الكريمة التي تصب في مصلحة الجميع.

أمير الباحة: قرار الملك تأكيد لمقولته "سنبذل الغالي من أجل الإنسان" عبدالعزيز الشهري سبق 2020-03-31 أكد أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ بتقديم الرعاية الصحية لمصابي فايروس كورونا مجاناً من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة إنما يدل على إنسانيته العالية وأبوته الحانية وحرصه الشديد على سلامة وراحة أبناء هذا الوطن الغالي وكافة شعوب العالم.



وقال أمير الباحة: إن هذا القرار يأتي تأكيداً لكلمة خادم الحرمين الشريفين " يحفظه الله " للمواطنين والمقيمين بشأن فيروس كورونا عندما قال: "سنواجه المصاعب بإيماننا بالله وتوكلنا عليه، وعملنا بالأسباب، وبذلنا الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته، وتوفير كل أسباب العيش الكريم له ".



وأكد أن ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين من خطط منذ بداية هذه الأزمة قد أسهمت ولله الحمد في حماية المواطنين والمقيمين من خطر هذا الفايروس والحد من انتشاره وهذا يعد تحدياً كبيراً أمام هذه الجائحة.



ونوه أمير المنطقة بالوعي الكبير لدى المواطنين والمقيمين في اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة وامتثالهم لأمر منع التجول وغيرها من الأوامر الكريمة التي تصب في مصلحة الجميع.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 07:52 PM

اخر تعديل 31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 10:13 PM

أمير الباحة: قرار الملك تأكيد لمقولته "سنبذل الغالي من أجل الإنسان" قال: يؤكد حرصه الشديد على سلامة وراحة أبناء هذا الوطن وكافة شعوب العالم





A A A





2 مشاركة

أكد أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ بتقديم الرعاية الصحية لمصابي فايروس كورونا مجاناً من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة إنما يدل على إنسانيته العالية وأبوته الحانية وحرصه الشديد على سلامة وراحة أبناء هذا الوطن الغالي وكافة شعوب العالم.



وقال أمير الباحة: إن هذا القرار يأتي تأكيداً لكلمة خادم الحرمين الشريفين " يحفظه الله " للمواطنين والمقيمين بشأن فيروس كورونا عندما قال: "سنواجه المصاعب بإيماننا بالله وتوكلنا عليه، وعملنا بالأسباب، وبذلنا الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته، وتوفير كل أسباب العيش الكريم له ".



وأكد أن ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين من خطط منذ بداية هذه الأزمة قد أسهمت ولله الحمد في حماية المواطنين والمقيمين من خطر هذا الفايروس والحد من انتشاره وهذا يعد تحدياً كبيراً أمام هذه الجائحة.



ونوه أمير المنطقة بالوعي الكبير لدى المواطنين والمقيمين في اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة وامتثالهم لأمر منع التجول وغيرها من الأوامر الكريمة التي تصب في مصلحة الجميع.