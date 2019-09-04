الشبكة اليمنية: الحوثي ارتكب 636 انتهاكاً بحق المدنيين خلال أسبوع

بينها قتل خارج نطاق القانون وتصفية وأعمال قنص واغتيالات ونهب ممتلكات

أطلقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تقريرها الأسبوعي حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من 25 أغسطس 2019م وحتى 2 سبتمبر 2019م، والذي كشف ارتكاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران 636 انتهاكاً بحق المدنيين في المحافظات التي تسيطر عليها.

وتضمنت تلك الجرائم والانتهاكات جرائم القتل خارج نطاق القانون، حيث سجل الفريق الميداني للشبكة 34 حالة قتل بينهم 5 نساء، و3 أطفال منها 4 حالات نتيجة طلق ناري، وحالتان نتيجة رواجع المقذوفات، وحالة واحدة تصفية للمعتقل في سجون الميليشيا بصنعاء، و3 حالات نتيجة أعمال القنص، و4 حالات نتيجة للقصف العشوائي على المنازل السكنية، و8 نتيجة انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات.

وسجل الفريق 3 حالات اغتيال في محافظة إب ضد مجهول بينهم الشابة ولاء صادق الجبري 19 عاماً بمحافظة إب، إضافة إلى قيام مليشيا الحوثي باغتيال الشيخ الموالي لها أحمد الشعملي أثناء تناوله طعام الغداء في مطعم بصنعاء.

وسجل الفريق وفاة شيخ مسن 62 عاماً بأزمة قلبية أثناء مراجعته عن أولاده المختطفين لدى مليشيات الحوثي منذ عام دون أي تهمه.

وفيما يتعلق بجرائم الإصابة، فقد وثقت الشبكة 36 حالة إصابة بينهم طفلان و6 نساء.

وبخصوص نهب الممتلكات والمصالح الخاصة ومداهمة المنازل، فقد سجل التقرير 19 حالة مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين منها 9 حالات في محافظة إب، و3 حالات في محافظة صنعاء و3 حالات في محافظة ذمار، وحالتان في ريمة، إضافة إلى حالتين في محافظة صعدة.

وفيما يخص السطو المسلح على الممتلكات الخاصة وإحراق المنازل، سجل الفريق حالة إحراق منزل المواطن علي أحمد الحبابي بمديرية يريم شمال محافظة إب وسط انتشار كبير ومخيف لجرائم السرقات والسطو على الممتلكات العامة والخاصة في مختلف مديريات محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية وسرقة سيارتة.

وسجلت الشبكة 20 حالة سطو على أملاك وعقارات المواطنين من قبل قيادات حوثية في محافظة إب خلال فترة التقرير، إضافة إلى نهب منزل أحد المغتربين في المملكة والاعتداء على النساء ونهب جميع المقتنيات من ذهب وسلاح وجنابي في محافظة ذمار.

ورصد الفريق الميداني للشبكة اليمنية للحقوق والحريات 49 حالة تضرر للأعيان المدنية والمركبات منها 32 حالة تضرر جزئي لمنازل المواطنين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة نتيجة القصف الهستيري والعشوائي لمليشيات الحوثي على منازل المدنيين.

وبخصوص الانتهاكات التي طالت المرافق الصحية والمستشفيات، فقد وثق الفريق 11 حالة انتهاكات طالت المستشفيات والقطاعات الصحية حيث قصفت مليشيات الحوثي مستشفى 22 مايو في محافظة الحديدة إضافة إلى اثنين مركز صحية أخرى.

وقامت مليشيا الحوثي بإغلاق 8 مستشفيات في العاصمة صنعاء، كما جددت مليشيا الحوثي قصفها على مطاحن البحر الأحمر في الحديدة و3 محطات بنزين أخرى.

وفيما يتعلق بتقويض سلطات الدولة، رصد التقرير 131 حالة انتهاك فيما يخص تقويض سلطات الدولة، حيث قامت المليشيا بفصل 122 تربوياً واستبدالهم بآخرين موالين للحوثيين، كما قامت المليشيا الحوثية بتغيير 9 مديري مدارس في صنعاء واستبدالهم بآخرين موالين لهم.

كما تعرض المعلم أحمد الحميدي لإصابة بالغة عقب تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين حوثيين في منطقة جرافة في محافظة إب.

ورصد التقرير قيام المليشيا الحوثية بإصدار تعميمات تعسفية في الأوساط التربوية تضمنت منع غياب أي معلم رغم استمرار إيقاف مرتباتهم ومنع العمل بجدول الطوارئ ووضع البدائل والالتزام بدوام كامل.

كما رصد الفريق الميداني قيام مليشيا الحوثي بنقل أسلحتها الثقيلة والمتوسطة إلى أحياء آهلة بالسكان وكذلك إلى المساجد حيث نقلت مليشيا الحوثي مؤخراً كميات كبيرة من الأسلحة إلى بدروم مسجد السلام بحي الحصبة في صنعاء.

وبشأن جرائم الاختطافات والاعتقالات التعسفية، وثق الفريق الميداني للشبكة 12 حالة اختطاف وإخفاء قسرياً طالت المدنيين في كلٍّ من ذمار وإب وصنعاء والحديدة، كما رصد الفريق استمرار المليشيا الحوثية في بيع المساعدات الإغاثية في الأسواق السوداء وحرمان المستحقين منها.

وبخصوص التجنيد مقابل الغذاء، رصد الفريق إجبار 50 مواطناً في محافظة عمران على تجنيد أولادهم مقابل اعتماد سلال غذائية تمنحها المنظمات الإغاثية.