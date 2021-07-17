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منتخب المستقبل يختتم معسكر الرياض.. و"الزغيبي" يشيد بانضباطية اللاعبين

تحضيرًا للبطولة الخليجية خلال 19 - 23 أغسطس المقبل

اشاد رئيس مجلس ادارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي بالمرحلة الاولى للمعسكر الاعدادي لمنتخب المستقبل الذي اختتم بالعاصمة الرياض باستضافة شركة لجام ( وقت اللياقة )حيث يستعد للمشاركة في البطولة الخليجية التي ستقام في الرياض خلال الفترة من 19 الى 23 من شهر اغسطس المقبل.


وقدم الزغيبي شكره للجهاز الفني والاداري على العمل الاحترافي وتكثيف الجهود في متابعة اللاعبين التي تميزت بالانضباطية والروح القتالية من خلال تطبيق جميع التعليمات والتي ستنعكس ايجابياً على اعداد المنتخب قبيل انطلاق البطولة وانا على ثقة كبيرة ان هؤلاء اللاعبين قادرين بإذن الله على تحقيق الطموحات والآمال لإعادة لعبة الكرة الطائرة الى مستواها المعهود .


وقال" نتقدم بالشكر لشركة لجام المشغل لمراكز وقت اللياقة على الدعم والتعاون في استضافة تدريبات المنتخب وتوفير جميع الامكانيات طوال فترة المعسكر .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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منتخب المستقبل يختتم معسكر الرياض.. و"الزغيبي" يشيد بانضباطية اللاعبين
سبق

اشاد رئيس مجلس ادارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي بالمرحلة الاولى للمعسكر الاعدادي لمنتخب المستقبل الذي اختتم بالعاصمة الرياض باستضافة شركة لجام ( وقت اللياقة )حيث يستعد للمشاركة في البطولة الخليجية التي ستقام في الرياض خلال الفترة من 19 الى 23 من شهر اغسطس المقبل.


وقدم الزغيبي شكره للجهاز الفني والاداري على العمل الاحترافي وتكثيف الجهود في متابعة اللاعبين التي تميزت بالانضباطية والروح القتالية من خلال تطبيق جميع التعليمات والتي ستنعكس ايجابياً على اعداد المنتخب قبيل انطلاق البطولة وانا على ثقة كبيرة ان هؤلاء اللاعبين قادرين بإذن الله على تحقيق الطموحات والآمال لإعادة لعبة الكرة الطائرة الى مستواها المعهود .


وقال" نتقدم بالشكر لشركة لجام المشغل لمراكز وقت اللياقة على الدعم والتعاون في استضافة تدريبات المنتخب وتوفير جميع الامكانيات طوال فترة المعسكر .

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
07:47 PM

منتخب المستقبل يختتم معسكر الرياض.. و"الزغيبي" يشيد بانضباطية اللاعبين

تحضيرًا للبطولة الخليجية خلال 19 - 23 أغسطس المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اشاد رئيس مجلس ادارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي بالمرحلة الاولى للمعسكر الاعدادي لمنتخب المستقبل الذي اختتم بالعاصمة الرياض باستضافة شركة لجام ( وقت اللياقة )حيث يستعد للمشاركة في البطولة الخليجية التي ستقام في الرياض خلال الفترة من 19 الى 23 من شهر اغسطس المقبل.


وقدم الزغيبي شكره للجهاز الفني والاداري على العمل الاحترافي وتكثيف الجهود في متابعة اللاعبين التي تميزت بالانضباطية والروح القتالية من خلال تطبيق جميع التعليمات والتي ستنعكس ايجابياً على اعداد المنتخب قبيل انطلاق البطولة وانا على ثقة كبيرة ان هؤلاء اللاعبين قادرين بإذن الله على تحقيق الطموحات والآمال لإعادة لعبة الكرة الطائرة الى مستواها المعهود .


وقال" نتقدم بالشكر لشركة لجام المشغل لمراكز وقت اللياقة على الدعم والتعاون في استضافة تدريبات المنتخب وتوفير جميع الامكانيات طوال فترة المعسكر .

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