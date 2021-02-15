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كورونا في روسيا.. 14.2 ألف إصابة جديدة وأدنى عدد للوفيات منذ نوفمبر

بطرسبورغ ثاني أكبر بؤرة للتفشي في البلاد شهدت استقرارًا في  الإصابات

سجلت روسيا، اليوم الاثنين، 14207 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 394 حالة وفاة، في أدنى مؤشر للوفيات اليومية منذ 30 نوفمبر.
وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 4 ملايين و86090، منها 80520 حالة وفاة، حسب التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.
وبتماثل 13935 مريضًا للشفاء خلال اليوم الماضي، وصل مجموع المتعافين إلى 3 ملايين و607036 شخصًا، فيما تبقى هناك 398534 حالة نشطة.
وفي العاصمة موسكو ارتفع عدد الإصابات الجديدة من 1559 أمس إلى 1818 اليوم، مع تراجع طفيف في الوفيات من 58 إلى 56 حالة وفق "روسيا اليوم".
وشهدت بطرسبورغ، ثاني أكبر بؤرة للتفشي في البلاد، استقرارًا في معدل الإصابات، مع تسجيل 1093 حالة اليوم مقابل 1099 أمس، فيما انخفض مؤشر الوفيات اليومية من 55 إلى 49.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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كورونا في روسيا.. 14.2 ألف إصابة جديدة وأدنى عدد للوفيات منذ نوفمبر
سبق

سجلت روسيا، اليوم الاثنين، 14207 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 394 حالة وفاة، في أدنى مؤشر للوفيات اليومية منذ 30 نوفمبر.
وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 4 ملايين و86090، منها 80520 حالة وفاة، حسب التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.
وبتماثل 13935 مريضًا للشفاء خلال اليوم الماضي، وصل مجموع المتعافين إلى 3 ملايين و607036 شخصًا، فيما تبقى هناك 398534 حالة نشطة.
وفي العاصمة موسكو ارتفع عدد الإصابات الجديدة من 1559 أمس إلى 1818 اليوم، مع تراجع طفيف في الوفيات من 58 إلى 56 حالة وفق "روسيا اليوم".
وشهدت بطرسبورغ، ثاني أكبر بؤرة للتفشي في البلاد، استقرارًا في معدل الإصابات، مع تسجيل 1093 حالة اليوم مقابل 1099 أمس، فيما انخفض مؤشر الوفيات اليومية من 55 إلى 49.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
12:09 PM

كورونا في روسيا.. 14.2 ألف إصابة جديدة وأدنى عدد للوفيات منذ نوفمبر

بطرسبورغ ثاني أكبر بؤرة للتفشي في البلاد شهدت استقرارًا في  الإصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت روسيا، اليوم الاثنين، 14207 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 394 حالة وفاة، في أدنى مؤشر للوفيات اليومية منذ 30 نوفمبر.
وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 4 ملايين و86090، منها 80520 حالة وفاة، حسب التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.
وبتماثل 13935 مريضًا للشفاء خلال اليوم الماضي، وصل مجموع المتعافين إلى 3 ملايين و607036 شخصًا، فيما تبقى هناك 398534 حالة نشطة.
وفي العاصمة موسكو ارتفع عدد الإصابات الجديدة من 1559 أمس إلى 1818 اليوم، مع تراجع طفيف في الوفيات من 58 إلى 56 حالة وفق "روسيا اليوم".
وشهدت بطرسبورغ، ثاني أكبر بؤرة للتفشي في البلاد، استقرارًا في معدل الإصابات، مع تسجيل 1093 حالة اليوم مقابل 1099 أمس، فيما انخفض مؤشر الوفيات اليومية من 55 إلى 49.

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