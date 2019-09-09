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مدير جامعة جازان: نقبل النقد ونرفض الإساءة.. وسنحاسب المقصّر

خلال لقاء عقده مع الطالبات المستجدات للإجابة عن تساؤلاتهن

أكد مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن الجامعة ستواصل مسيرة تحديث وتطوير خططها ومشاريعها على مختلف الأصعدة.

وقال: الجامعة لن تتردد في محاسبة المقصر، وتقبل النقد السليم البعيد عن المغالطات، كما ترفض الإساءة لمجتمع وأهالي جازان، الذي تنشره بعض وسائل الاتصال التي تستغل بعض الحوادث الفردية، وتسعى لتعميمها لتشكل صورة سلبية عن المنطقة.

وطالب "القحطاني" طلبة الجامعة بعدم الانجرار خلف المعلومات الخاطئة، وأن يتمتع الجميع بالحس الوطني بالوقوف ضد المتربصين والمسيئين للوطن ولأفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال لقائه طالبات الجامعة المستجدات عبر الدائرة الصوتية بمشاركة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الأستاذة الدكتورة عائشة بنت حسن زكري، وبحضور وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال ووكيل الجامعة المكلف للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور محمد الصفحي، وعميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي، وعميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، والمشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأستاذ موسى محرق.

واستهلّ مدير الجامعة اللقاء بالترحيب بالحضور، مؤكداً أهمية عقد مثل هذه اللقاءات للاستماع للطالبات وتعريفهن بالجامعة وأنظمتها والإجابة عن استفساراتهن والمساهمة في حل ما يعترض طريقهن من تحديات وصعوبات.

وشهد اللقاء بحث مجالات الاستفادة من البرامج والخدمات التي تهتم بتنمية مجالات الإبداع والبحث العلمي في الوسط الطلابي، إلى جانب مناقشة العوائق التي تواجه الطالبات فيما يتعلق بالعملية التعليمية والخدمات الجامعية.

وأجاب "القحطاني" عن التساؤلات والمقترحات، موضحاً أن الجامعة حريصة على تسهيل الحياة الجامعية بتطوير أساليب التعلم وجوانب التحصيل العلمي، كما أكد أن مخرجات الجامعة أثبتت جدارتها ومنافستها في سوق العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير جامعة جازان: نقبل النقد ونرفض الإساءة.. وسنحاسب المقصّر
سبق

أكد مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن الجامعة ستواصل مسيرة تحديث وتطوير خططها ومشاريعها على مختلف الأصعدة.

وقال: الجامعة لن تتردد في محاسبة المقصر، وتقبل النقد السليم البعيد عن المغالطات، كما ترفض الإساءة لمجتمع وأهالي جازان، الذي تنشره بعض وسائل الاتصال التي تستغل بعض الحوادث الفردية، وتسعى لتعميمها لتشكل صورة سلبية عن المنطقة.

وطالب "القحطاني" طلبة الجامعة بعدم الانجرار خلف المعلومات الخاطئة، وأن يتمتع الجميع بالحس الوطني بالوقوف ضد المتربصين والمسيئين للوطن ولأفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال لقائه طالبات الجامعة المستجدات عبر الدائرة الصوتية بمشاركة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الأستاذة الدكتورة عائشة بنت حسن زكري، وبحضور وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال ووكيل الجامعة المكلف للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور محمد الصفحي، وعميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي، وعميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، والمشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأستاذ موسى محرق.

واستهلّ مدير الجامعة اللقاء بالترحيب بالحضور، مؤكداً أهمية عقد مثل هذه اللقاءات للاستماع للطالبات وتعريفهن بالجامعة وأنظمتها والإجابة عن استفساراتهن والمساهمة في حل ما يعترض طريقهن من تحديات وصعوبات.

وشهد اللقاء بحث مجالات الاستفادة من البرامج والخدمات التي تهتم بتنمية مجالات الإبداع والبحث العلمي في الوسط الطلابي، إلى جانب مناقشة العوائق التي تواجه الطالبات فيما يتعلق بالعملية التعليمية والخدمات الجامعية.

وأجاب "القحطاني" عن التساؤلات والمقترحات، موضحاً أن الجامعة حريصة على تسهيل الحياة الجامعية بتطوير أساليب التعلم وجوانب التحصيل العلمي، كما أكد أن مخرجات الجامعة أثبتت جدارتها ومنافستها في سوق العمل.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
03:15 PM

مدير جامعة جازان: نقبل النقد ونرفض الإساءة.. وسنحاسب المقصّر

خلال لقاء عقده مع الطالبات المستجدات للإجابة عن تساؤلاتهن

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أكد مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن الجامعة ستواصل مسيرة تحديث وتطوير خططها ومشاريعها على مختلف الأصعدة.

وقال: الجامعة لن تتردد في محاسبة المقصر، وتقبل النقد السليم البعيد عن المغالطات، كما ترفض الإساءة لمجتمع وأهالي جازان، الذي تنشره بعض وسائل الاتصال التي تستغل بعض الحوادث الفردية، وتسعى لتعميمها لتشكل صورة سلبية عن المنطقة.

وطالب "القحطاني" طلبة الجامعة بعدم الانجرار خلف المعلومات الخاطئة، وأن يتمتع الجميع بالحس الوطني بالوقوف ضد المتربصين والمسيئين للوطن ولأفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال لقائه طالبات الجامعة المستجدات عبر الدائرة الصوتية بمشاركة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الأستاذة الدكتورة عائشة بنت حسن زكري، وبحضور وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال ووكيل الجامعة المكلف للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور محمد الصفحي، وعميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي، وعميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، والمشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأستاذ موسى محرق.

واستهلّ مدير الجامعة اللقاء بالترحيب بالحضور، مؤكداً أهمية عقد مثل هذه اللقاءات للاستماع للطالبات وتعريفهن بالجامعة وأنظمتها والإجابة عن استفساراتهن والمساهمة في حل ما يعترض طريقهن من تحديات وصعوبات.

وشهد اللقاء بحث مجالات الاستفادة من البرامج والخدمات التي تهتم بتنمية مجالات الإبداع والبحث العلمي في الوسط الطلابي، إلى جانب مناقشة العوائق التي تواجه الطالبات فيما يتعلق بالعملية التعليمية والخدمات الجامعية.

وأجاب "القحطاني" عن التساؤلات والمقترحات، موضحاً أن الجامعة حريصة على تسهيل الحياة الجامعية بتطوير أساليب التعلم وجوانب التحصيل العلمي، كما أكد أن مخرجات الجامعة أثبتت جدارتها ومنافستها في سوق العمل.

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