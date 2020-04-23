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خادم الحرمين يتلقّى اتصالًا هاتفيًّا من أمير الكويت

هنّأه خلاله بحلول شهر رمضان

تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بحلول شهر رمضان الفضيل.


وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا الله العليّ القدير أن يعيدها على الجميع باليمن والبركات.

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خادم الحرمين يتلقّى اتصالًا هاتفيًّا من أمير الكويت
سبق

تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بحلول شهر رمضان الفضيل.


وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا الله العليّ القدير أن يعيدها على الجميع باليمن والبركات.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
08:10 PM

خادم الحرمين يتلقّى اتصالًا هاتفيًّا من أمير الكويت

هنّأه خلاله بحلول شهر رمضان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بحلول شهر رمضان الفضيل.


وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا الله العليّ القدير أن يعيدها على الجميع باليمن والبركات.

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