خادم الحرمين يتلقّى اتصالًا هاتفيًّا من أمير الكويت

هنّأه خلاله بحلول شهر رمضان

تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بحلول شهر رمضان الفضيل.



وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا الله العليّ القدير أن يعيدها على الجميع باليمن والبركات.