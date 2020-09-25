النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور .. "تحيا السعودية" تزين احتفالات المنطقة الشرقية باليوم الوطني

شهدت مسيرات كرنفالية وعروضاً وطنية بكورنيش الخبر

اختتمت مبادرة "تحيا السعودية" على كورنيش الخبر فعالياتها اليوم، بعد أن شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين الذين توافدوا باليومين الماضيين لحضور فعالياتها الوطنية من مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وتأتي المبادرة التي دشنها الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، أمس الأول، احتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ90 بتنظيم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية.

وتضمنت المبادرة في يومها الأول عروضاً وطنية عن مختلف مناطق المملكة عبر 5 منصات احتفالية شاركت بها العديد من الفرق الفنية والفنانون التشكيليون، إضافة لمسيرات كرنفالية متنوعة للخيول والسيارات المعدلة والدفع الرباعي والدبابات النارية، في الوقت الذي ازدانت المبادرة بالاحتفالات الوطنية الخاصة للمواطنين والمقيمين داخل مركباتهم التي تجولت على امتداد موقع الفعاليات بكورنيش الخبر، منذ انطلاقة المبادرة عصراً وحتى العاشرة مساء.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، أن مبادرة "تحيا السعودية" ستختتم غداً الجمعة، بعد أن حظيت بزيارة أعداد كبيرة من مختلف فئات المجتمع خلال اليومين الماضين، متفاعلين مع الفعاليات والبرامج الوطنية التي تضمنتها المبادرة احتفاء باليوم الوطني السعودي. وأشار إلى أنه تم تسليط الضوء خلالها على مسيرة هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس وحتى عهدنا الحاضر الذي ننعم به بالأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، إضافة للعروض المرئية عن الإنجازات الوطنية لكافة القطاعات في مختلف المجالات بالمملكة.

وأشاد "المقبل"، بالدعم غير المحدود والرعاية التي تحظى بها مبادرة "تحيا السعودية" من أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة نائبه حفظهم الله، بهدف تسخير كافة الإمكانيات وتوفير سبل النجاح لهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع، معرباً عن شكره وتقديره لكافة الجهات الحكومية والخاصة على دعمهم الكبير، وللمتطوعين والعاملين الذين بذلوا جهوداً عظيمة لتقديم مبادرة وطنية نفخر بها بالمنطقة الشرقية.

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور .. "تحيا السعودية" تزين احتفالات المنطقة الشرقية باليوم الوطني
سبق

اختتمت مبادرة "تحيا السعودية" على كورنيش الخبر فعالياتها اليوم، بعد أن شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين الذين توافدوا باليومين الماضيين لحضور فعالياتها الوطنية من مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وتأتي المبادرة التي دشنها الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، أمس الأول، احتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ90 بتنظيم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية.

وتضمنت المبادرة في يومها الأول عروضاً وطنية عن مختلف مناطق المملكة عبر 5 منصات احتفالية شاركت بها العديد من الفرق الفنية والفنانون التشكيليون، إضافة لمسيرات كرنفالية متنوعة للخيول والسيارات المعدلة والدفع الرباعي والدبابات النارية، في الوقت الذي ازدانت المبادرة بالاحتفالات الوطنية الخاصة للمواطنين والمقيمين داخل مركباتهم التي تجولت على امتداد موقع الفعاليات بكورنيش الخبر، منذ انطلاقة المبادرة عصراً وحتى العاشرة مساء.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، أن مبادرة "تحيا السعودية" ستختتم غداً الجمعة، بعد أن حظيت بزيارة أعداد كبيرة من مختلف فئات المجتمع خلال اليومين الماضين، متفاعلين مع الفعاليات والبرامج الوطنية التي تضمنتها المبادرة احتفاء باليوم الوطني السعودي. وأشار إلى أنه تم تسليط الضوء خلالها على مسيرة هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس وحتى عهدنا الحاضر الذي ننعم به بالأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، إضافة للعروض المرئية عن الإنجازات الوطنية لكافة القطاعات في مختلف المجالات بالمملكة.

وأشاد "المقبل"، بالدعم غير المحدود والرعاية التي تحظى بها مبادرة "تحيا السعودية" من أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة نائبه حفظهم الله، بهدف تسخير كافة الإمكانيات وتوفير سبل النجاح لهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع، معرباً عن شكره وتقديره لكافة الجهات الحكومية والخاصة على دعمهم الكبير، وللمتطوعين والعاملين الذين بذلوا جهوداً عظيمة لتقديم مبادرة وطنية نفخر بها بالمنطقة الشرقية.

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
10:28 PM

بالصور .. "تحيا السعودية" تزين احتفالات المنطقة الشرقية باليوم الوطني

شهدت مسيرات كرنفالية وعروضاً وطنية بكورنيش الخبر

A A A
حامد العلي - الدمام
0
525

اختتمت مبادرة "تحيا السعودية" على كورنيش الخبر فعالياتها اليوم، بعد أن شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين الذين توافدوا باليومين الماضيين لحضور فعالياتها الوطنية من مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وتأتي المبادرة التي دشنها الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، أمس الأول، احتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ90 بتنظيم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية.

وتضمنت المبادرة في يومها الأول عروضاً وطنية عن مختلف مناطق المملكة عبر 5 منصات احتفالية شاركت بها العديد من الفرق الفنية والفنانون التشكيليون، إضافة لمسيرات كرنفالية متنوعة للخيول والسيارات المعدلة والدفع الرباعي والدبابات النارية، في الوقت الذي ازدانت المبادرة بالاحتفالات الوطنية الخاصة للمواطنين والمقيمين داخل مركباتهم التي تجولت على امتداد موقع الفعاليات بكورنيش الخبر، منذ انطلاقة المبادرة عصراً وحتى العاشرة مساء.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، أن مبادرة "تحيا السعودية" ستختتم غداً الجمعة، بعد أن حظيت بزيارة أعداد كبيرة من مختلف فئات المجتمع خلال اليومين الماضين، متفاعلين مع الفعاليات والبرامج الوطنية التي تضمنتها المبادرة احتفاء باليوم الوطني السعودي. وأشار إلى أنه تم تسليط الضوء خلالها على مسيرة هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس وحتى عهدنا الحاضر الذي ننعم به بالأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، إضافة للعروض المرئية عن الإنجازات الوطنية لكافة القطاعات في مختلف المجالات بالمملكة.

وأشاد "المقبل"، بالدعم غير المحدود والرعاية التي تحظى بها مبادرة "تحيا السعودية" من أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة نائبه حفظهم الله، بهدف تسخير كافة الإمكانيات وتوفير سبل النجاح لهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع، معرباً عن شكره وتقديره لكافة الجهات الحكومية والخاصة على دعمهم الكبير، وللمتطوعين والعاملين الذين بذلوا جهوداً عظيمة لتقديم مبادرة وطنية نفخر بها بالمنطقة الشرقية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,350
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,121
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,050
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,831

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب
ألمُك ليس سلعة..!

ألمُك ليس سلعة..!

أفنان آل زايد
وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

تركي بن خالد الخليف
إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة
90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

حواء القرني
في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة