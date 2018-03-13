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شاهد .. زوار هنود يتجمهرون أمام سفارة بلادهم في طهران مطالبين بعودتهم لوطنهم

حكومة نيودلهي رفضت إجلاء رعاياها بعد الانتشار السريع لكورونا في إيران

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقاطع فيديو لوقفة احتجاجية أمام السفارة الهندية في طهران لزوار هنود متروكين في إيران وترفض الحكومة الهندية جلب رعاياها من إيران بسبب انتشار فيروس كورونا، وإعلان الحكومة الإيرانية عن عشرة آلاف مصاب.

فيما أكدت وسائل إعلام حكومية أن وزير الصحة الإيراني سعيد ناناكي، حث سكان العاصمة الإيرانية طهران على العزلة الذاتية حيث تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيران عشرة آلاف شخص، الخميس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في بيان تلفزيوني، إن 1075 شخصاً آخرين ثبتت إصابتهم بالفيروس حيث تم تسجيل 75 حالة وفاة منذ الأربعاء.

من ناحية أخرى، توفي يوم أمس محمود بلارك من كبار قادة الحرس والقيادي من الصف الأول في قوات فيلق قدس ومن أهم مساعدي قاسم سليماني وصاحب النفوذ الواسع اقتصادياً في العراق، على أثر إصابته بفيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد إيران الهند

الرئيسية/ أخبار العالم

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شاهد .. زوار هنود يتجمهرون أمام سفارة بلادهم في طهران مطالبين بعودتهم لوطنهم
سبق

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقاطع فيديو لوقفة احتجاجية أمام السفارة الهندية في طهران لزوار هنود متروكين في إيران وترفض الحكومة الهندية جلب رعاياها من إيران بسبب انتشار فيروس كورونا، وإعلان الحكومة الإيرانية عن عشرة آلاف مصاب.

فيما أكدت وسائل إعلام حكومية أن وزير الصحة الإيراني سعيد ناناكي، حث سكان العاصمة الإيرانية طهران على العزلة الذاتية حيث تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيران عشرة آلاف شخص، الخميس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في بيان تلفزيوني، إن 1075 شخصاً آخرين ثبتت إصابتهم بالفيروس حيث تم تسجيل 75 حالة وفاة منذ الأربعاء.

من ناحية أخرى، توفي يوم أمس محمود بلارك من كبار قادة الحرس والقيادي من الصف الأول في قوات فيلق قدس ومن أهم مساعدي قاسم سليماني وصاحب النفوذ الواسع اقتصادياً في العراق، على أثر إصابته بفيروس كورونا.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
02:21 AM

شاهد .. زوار هنود يتجمهرون أمام سفارة بلادهم في طهران مطالبين بعودتهم لوطنهم

حكومة نيودلهي رفضت إجلاء رعاياها بعد الانتشار السريع لكورونا في إيران

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
1,992

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقاطع فيديو لوقفة احتجاجية أمام السفارة الهندية في طهران لزوار هنود متروكين في إيران وترفض الحكومة الهندية جلب رعاياها من إيران بسبب انتشار فيروس كورونا، وإعلان الحكومة الإيرانية عن عشرة آلاف مصاب.

فيما أكدت وسائل إعلام حكومية أن وزير الصحة الإيراني سعيد ناناكي، حث سكان العاصمة الإيرانية طهران على العزلة الذاتية حيث تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيران عشرة آلاف شخص، الخميس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في بيان تلفزيوني، إن 1075 شخصاً آخرين ثبتت إصابتهم بالفيروس حيث تم تسجيل 75 حالة وفاة منذ الأربعاء.

من ناحية أخرى، توفي يوم أمس محمود بلارك من كبار قادة الحرس والقيادي من الصف الأول في قوات فيلق قدس ومن أهم مساعدي قاسم سليماني وصاحب النفوذ الواسع اقتصادياً في العراق، على أثر إصابته بفيروس كورونا.

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