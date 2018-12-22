شاهد .. "آل الشيخ" يدشن مبادرة تعظيم بيوت الله وأعمال فريق تكاتف النسائي بتبوك

اجتمع بمديري المساجد بالمحافظات وتفقد احتياجات فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة

دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمنطقة تبوك، الثلاثاء، مبادرة تعظيم بيوت الله وأعمال فريق تكاتف التطوعي النسائي التي ينفذها فرع الوزارة بالمنطقة، بحضور عدد من وكلاء الوزارة والأمين العام لفروع الوزارة ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك .

وتفصيلاً، جاء ذلك في مستهل زيارته لمقر فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك، حيث عقد اجتماعاً بمديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظات بمنطقة تبوك فرع الوزارة تفقد الاحتياجات واستمع لشرح واف عن المشاريع والبرامج التي يُنفذها الفرع.

عقب ذلك تَجوّل الوزير "آل الشيخ" بمرافق الفرع ومكاتب الإدارات والأقسام، والتقى بالموظفين والموظفات واطّلع على أعمالهم؛ وحثهم على مضاعفة الجهد والعمل لخدمة المواطنين والمقيمين وفق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

ودشن الوزير مبادرة " تعظيم بيوت الله " التي تعنى بالعناية بالمساجد وتعزيز دور المجتمع بالحفاظ على المساجد، ومرافقها، وتنزيهها وتعظيم بيوت الله، وخلق روح التعاون بين أفراد المجتمع بمشاركة الفرق التطوعية، كما قام بإطلاق أعمال فريق تكاتف التطوعي النسائي بالمنطقة التي تُنفّذها منسوبات الفرع ويهدف إلى العناية بالبرامج الدعوية النسائية، وإدارة الحشود، والمشاركة في فعاليات ومناسبات الوزارة والأيام العالمية على مستوى المنطقة في إطار برامج تمكين المرأة السعودية .

وأثنى وزير الشؤون الإسلامية على إطلاق المبادرتين، مشيداً بما تضمنته من برامج وأنشطة تهدف إلى العناية ببيوت الله والدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال، مؤكداً أهمية إطلاق المبادرات التي تحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة وفق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، ومواكبة للرؤية الطموحة لتقديم أرقى الخدمات للمستفيدين من أعمال الوزارة بالمنطقة.

وبيّن الوزير "آل الشيخ" أن هذه الجولة تأتي في إطار التوجيهات السامية الكريمة من القيادة الرشيدة المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- اللذين يؤكدان على أهمية قيام المسئولين بجولات تفقدية لمقار الجهات التابعة لهم في مختلف مناطق المملكة؛ للاطلاع على سير العمل وتطويره، والنهوض به بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

واختتم كلماته لمنسوبي الوزارة بالمنطقة قائلاً: سررت بما رأيته من عمل متقن ودؤوب يقوم به منسوبو فرع الوزارة بالمنطقة أبناء وبنات الوطن لتحقيق رسالة الوزارة، مبيناً أن الفروع هي أذرع الوزارة في تنفيذ أعمالها وبرامجها المختلفة لتحقيق التطلعات وتطويرها بما يحقق التميز لمخرجات العمل فيها.