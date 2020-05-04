النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 28656

مسجد أبي بكر الصديق بمكة.. من هنا بدأ الرسول هجرته إلى المدينة

يتسع لـ 17 ألف مصلٍ وتقدر مساحته بحوالي 15 ألف متر مربع

تقع دار أبو بكر الصديق رضي الله عنه، جنوب المسجد الحرام؛ جهة ما يُعرف بين السوق الصغير والمسيال، وقد انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر من ذلك المكان إلى غار ثور في طريق الهجرة إلى المدينة المنورة.

وقال الباحث في تاريخ السيرة النبوية سمير برقة لـ"سبق": تعتبر دار أبي بكر الصديق رضي الله عنه والواقع جنوبي المسجد الحرام بالتحديد بين ما يعرف بالسوق الصغير والمسيال، هو المكان الذي اجتمع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي بكر قبيل ذهابهما إلى غار ثور ومن ثم إلى المدينة المنورة.

وأضاف: اجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم ظهيرة اليوم الذي ذهبا فيه إلى غار ثور وذلك للترتيب للهجرة إلى المدينة المنورة.

وأردف "برقة": أُدخل موقع الدار ضمن التوسعة، وتم تخصيص ركن من الدار مسجداً يحمل اسم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقع حالياً بشركة مكة للتعمير، والمسجد يتسع لـ 17 ألف مصلٍ وتقدر مساحته بـ 15 ألف متر مربع، مرتبط بالمسجد الحرام بشكل مباشر، ويتكون من دورين، دور للرجال والآخر مخصص للنساء، وريع هذا المصلى أو المسجد يعود لصالح الأوقاف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مسجد أبي بكر الصديق بمكة.. من هنا بدأ الرسول هجرته إلى المدينة
سبق

تقع دار أبو بكر الصديق رضي الله عنه، جنوب المسجد الحرام؛ جهة ما يُعرف بين السوق الصغير والمسيال، وقد انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر من ذلك المكان إلى غار ثور في طريق الهجرة إلى المدينة المنورة.

وقال الباحث في تاريخ السيرة النبوية سمير برقة لـ"سبق": تعتبر دار أبي بكر الصديق رضي الله عنه والواقع جنوبي المسجد الحرام بالتحديد بين ما يعرف بالسوق الصغير والمسيال، هو المكان الذي اجتمع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي بكر قبيل ذهابهما إلى غار ثور ومن ثم إلى المدينة المنورة.

وأضاف: اجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم ظهيرة اليوم الذي ذهبا فيه إلى غار ثور وذلك للترتيب للهجرة إلى المدينة المنورة.

وأردف "برقة": أُدخل موقع الدار ضمن التوسعة، وتم تخصيص ركن من الدار مسجداً يحمل اسم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقع حالياً بشركة مكة للتعمير، والمسجد يتسع لـ 17 ألف مصلٍ وتقدر مساحته بـ 15 ألف متر مربع، مرتبط بالمسجد الحرام بشكل مباشر، ويتكون من دورين، دور للرجال والآخر مخصص للنساء، وريع هذا المصلى أو المسجد يعود لصالح الأوقاف.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
05:33 PM

مسجد أبي بكر الصديق بمكة.. من هنا بدأ الرسول هجرته إلى المدينة

يتسع لـ 17 ألف مصلٍ وتقدر مساحته بحوالي 15 ألف متر مربع

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
370

تقع دار أبو بكر الصديق رضي الله عنه، جنوب المسجد الحرام؛ جهة ما يُعرف بين السوق الصغير والمسيال، وقد انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر من ذلك المكان إلى غار ثور في طريق الهجرة إلى المدينة المنورة.

وقال الباحث في تاريخ السيرة النبوية سمير برقة لـ"سبق": تعتبر دار أبي بكر الصديق رضي الله عنه والواقع جنوبي المسجد الحرام بالتحديد بين ما يعرف بالسوق الصغير والمسيال، هو المكان الذي اجتمع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي بكر قبيل ذهابهما إلى غار ثور ومن ثم إلى المدينة المنورة.

وأضاف: اجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم ظهيرة اليوم الذي ذهبا فيه إلى غار ثور وذلك للترتيب للهجرة إلى المدينة المنورة.

وأردف "برقة": أُدخل موقع الدار ضمن التوسعة، وتم تخصيص ركن من الدار مسجداً يحمل اسم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقع حالياً بشركة مكة للتعمير، والمسجد يتسع لـ 17 ألف مصلٍ وتقدر مساحته بـ 15 ألف متر مربع، مرتبط بالمسجد الحرام بشكل مباشر، ويتكون من دورين، دور للرجال والآخر مخصص للنساء، وريع هذا المصلى أو المسجد يعود لصالح الأوقاف.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,882
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,653
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,992
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,954

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة