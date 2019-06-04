"مرور جازان" و"أهالي الشامية" يعايدون المتسوّقين لحظة إعلان الرؤية

هدايا ومنشورات توعوية .. بهدف بث روح المحبة والألفة بين الأهالي

أطلق أهالي حي الشامية بالتعاون مع مرور منطقة جازان مبادرة لمعايدة المتسوقين ليلة العيد وتوزيع الهدايا، إضافة إلى المنشورات التوعوية التي تهتم بالسلامة المرورية.



وبيّن عمدة حي الشامية والمخططات حمزة بن عمر عقيل لـ"سبق"، أن هذه المبادرة تأتي ضمن عدد من الفعاليات التي ينفذها حي الشامية سنويًّا، بالتعاون مع المرور وتهدف إلى بث روح المحبة والألفة بين الأهالي.

ورفع عقيل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظهما الله ــ وللشعب السعودي الكريم والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.