"مريم الصادق" لوزراء الخارجية العرب والأفارقة والغربيين: "حمدوك" وأعضاء حكومته في مكان غير معلوم

قالت: لن نستسلم للانقلاب العسكري وإعلاناته غير الدستورية

قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق؛ في رسالة إلى نظرائها في الدول الإفريقية والعربية والغربية، إن رئيس الحكومة عبدالله حمدوك؛ وأعضاء حكومته، في مكانٍ غير معلوم حتى اللحظة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الإعلام السودانية في صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، قالت فيه: إن وزيرة الخارجية، أعربت في رسالتها عن إدانة الحكومة "للانقلاب العسكري، وإنها لن تستسلم لإعلاناته غير الدستورية، وستقاومه بكل وسائل المقاومة المدنية".