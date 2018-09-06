"المطيري" يحذر من البدع والأفكار المنحرفة لجماعة الإخوان

في محاضرة قدمها لمنسوبي مستشفى الخرمة العام

حذر رئيس المحكمة الشرعية بالخرمة الشيخ محمد بن عبدالله المطيري، من البدع والأفكار المنحرفة لأهل الضلال من جماعة الإخوان المسلمين في مجتمعاتنا العربية والإسلامية.

وألقى الشيخ "المطيري" بعد ظهر اليوم محاضرة لمنسوبي مستشفى الخرمة العام من أطباء وفنيين وإداريين، تطرق خلالها إلى نبذ البدع والأفكار المنحرفة كفكر الإخوان المسلمين والتبليغيين.

وذكر في قوله: "إنهم أهل بدع وضلال على الناس، جماعة الإخوان، وإن الدين واضح، هو كتاب الله وسنة رسوله، وما كان عليه أصحاب النبي من بعده".

وأشار إلى أن الله رحم هذه البلاد عندما أتى مجدد الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ونبذ البدع التي كانت موجودة كالطواف بالقبور وعبادة الأصنام، ونشر التوحيد حتى قيام الدولة الحازمة، وتطبيق سنة الله ورسوله.

وبعد المحاضرة أجاب المطيري على الكثير من الاستفسارات من بعض الكوادر الطبية العربية، أوضح لهم خلالها الكثير مـن الأمور الدينية.