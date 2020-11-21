"تعليم القصيم": أنجزنا مشاريع تعليمية بقيمة نصف مليار ريال خلال 6 سنوات

تمثل القيمة المالية لأكثر من 51 مشروعًا لجميع المراحل الدراسية

أنجزت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم خلال السنوات الست الأخيرة مشاريع تعليمية ومدرسية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو نصف مليار ريال، تمثل القيمة المالية لأكثر من 51 مشروعًا تم إنجازها، والعمل جارٍ على تنفيذ بعضها، وذلك لجميع المراحل الدراسية والمنافع التعليمية.

وأشار مدير إدارة المشاريع والصيانة في الإدارة عبد الرحمن العمرو، إلى تنوع وتعدد تلك المشاريع ما بين المدارس الحكومية النموذجية، والمجمعات التعليمية، والمقار الإدارية في المكاتب التعليمية التابعة للإدارة العامة بقطاعَي البنين والبنات، والمتضمنة في تجهيزها وتنفيذها أحدث المواصفات والمقاييس الهندسية والفنية.

ولفت العمرو، إلى أن تلك المشاريع التي ستسهم في إحداث نقلة نوعية في تصحيح وتجويد الواقع التعليمي، لإيجاد بيئة تربوية ومعرفية تتوافر بها كل متطلبات التعليم الحديث، والتجهيز المتطور، من القاعات العلمية، والصالات الرياضية، والمعامل والمختبرات، للحصول على مخرجات علمية ومعرفية متميزة ومنافسة في ميدان التطور البشري والإنساني، تضع المملكة في موضعها الحقيقي المتقدم بين دول العالم.

وأوضح أن المشاريع تتخطى في عددها 51 مشروعًا مدرسيًا وتعليميًا، منها 46 مشروعًا بقيمة تتجاوز 380 مليون ريال، قد تم تسلمها وبعضها جاهز للتسليم، بينما تأتي خمسة مشاريع في طور التنفيذ، وعلى وشك الانتهاء، بقيمة تفوق 80 مليون ريال.