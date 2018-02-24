"التعليم" تغلق نظام تحديث البيانات وإدخال الرغبات للنقل الخارجي

"سبق" تتلقى مطالبات بفتح النظام والتمديد

طالب عدد من المعلمين والمعلمات مع إغلاق النظام لتحديث البيانات، وإدخال الرغبات لحركة النقل الخارجي هذا العام، وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بفتح نظام النقل مجددًا، وتمكينهم من إدخال رغبات النقل الخارجي، وخصوصًا مع تعطل النظام مرات عدة، وصعوبة التسجيل.



وتلقت "سبق" مناشدات عدد من المعلمين والمعلمات لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، يطالبون فيها بتمديد تحديث البيانات، وإدخال الرغبات لحركة النقل الخارجي؛ إذ لم يستطع الكثير منهم التحديث أو إدخال رغبات النقل الخارجي، وخصوصًا المعلمين والمعلمات المعينين حديثًا.



ولم يستطع المعلمون والمعلمات إدخال رغباتهم أسوة بزملائهم نظرًا لانشغالهم وتدريسهم في مناطق نائية وبعيدة، إضافة إلى تعطل برنامج نور في الفترة الماضية مرات عدة.



وكانت وزارة التعليم قد أعلنت الجدول الزمني التفصيلي لحركة النقل الخارجي ‏لجميع شاغلي الوظائف التعليمية في المدارس ومكاتب وإدارات التعليم وجهاز الوزارة، وبدأت يوم 6 من جمادى الأولى في تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية. وفي الـ11 من جمادى الأولى أتاحت للمعلمين والمعلمات إدخال رغبات النقل. ويوم 25 من جمادى الأولى قامت بتحديث بيانات المدارس من قِبل قائدي المدارس.



وفي يوم 6 جمادى الآخرة تم إغلاق النظام، وفي تاريخ 13 جمادى الآخرة طباعة التقارير التجميعية والتفصيلية، وفي تاريخ 17 شعبان إعلان حركة النقل الخارجي، و27 شعبان الاعتراض إلكترونيًّا على نتيجة الحركة، وفي 8 رمضان اعتماد الحركة وتعميم تبليغ نتائجها وآلياتها لإدارات التعليم.