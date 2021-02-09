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"الإسلامية" تنفذ 10 دورات تدريبية تعليمية بالبوسنة والهرسك

ضمن مناشط الوزارة هناك وبتوجيهات من "آل الشيخ"

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الثقافي بالبوسنة والهرسك، دورات تدريبية "عن بعد" بعنوان: (تطوير المعلمين في مجال التدريس عبر الإنترنت).

يأتي هذا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في إقليم الهرسك والمعهد التربوي بموستار خلال الفترة من السابع والعشرين من شهر جمادى الأولى الماضي وحتى الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة 1442هـ، حيث شارك فيها 424 معلماً ومعلمة يمثلون 21 مدرسة من المدارس الابتدائية والثانوية بالبوسنة والهرسك.

وأوضح مدير مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ أن هذه الدورات حظيت بمتابعة 22.290 رجلاً وامرأة عبر المنصة الإلكترونية، وتأتي للمساهمة في تطوير أداء المعلم في التعامل مع الوسائل الحديثة للتعليم عن بعد.. مؤكداً أن جائحة كورونا سلطت الضوء بقوة على الأنظمة التعليمية في كثير من الدول مما زاد من البحث عن البدائل المناسبة لعملية التعلم والتعليم عن بعد، حيث سيبقى هذا النظام خياراً استراتيجياً في مجال التعليم حتى بعد زوال الجائحة.

وأكد الدكتور "آل الشيخ" أن هذه الدورات تأتي بدعم ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس مجلس أمناء المركز الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية تحقق رسالة المركز وأهدافه العامة، سائلاً الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقوم عبر مكاتب ومراكز الدعوة في الخارج، بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التوعوية عبر الوسائط الإلكترونية في إطار رسالتها المنبثقة من رسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والمسلمين، وتقديم الدعم لهم في كل مكان، ونشر رسالة الوسطية والاعتدال والتسامح في كل أنحاء العالم.

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"الإسلامية" تنفذ 10 دورات تدريبية تعليمية بالبوسنة والهرسك
سبق

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الثقافي بالبوسنة والهرسك، دورات تدريبية "عن بعد" بعنوان: (تطوير المعلمين في مجال التدريس عبر الإنترنت).

يأتي هذا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في إقليم الهرسك والمعهد التربوي بموستار خلال الفترة من السابع والعشرين من شهر جمادى الأولى الماضي وحتى الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة 1442هـ، حيث شارك فيها 424 معلماً ومعلمة يمثلون 21 مدرسة من المدارس الابتدائية والثانوية بالبوسنة والهرسك.

وأوضح مدير مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ أن هذه الدورات حظيت بمتابعة 22.290 رجلاً وامرأة عبر المنصة الإلكترونية، وتأتي للمساهمة في تطوير أداء المعلم في التعامل مع الوسائل الحديثة للتعليم عن بعد.. مؤكداً أن جائحة كورونا سلطت الضوء بقوة على الأنظمة التعليمية في كثير من الدول مما زاد من البحث عن البدائل المناسبة لعملية التعلم والتعليم عن بعد، حيث سيبقى هذا النظام خياراً استراتيجياً في مجال التعليم حتى بعد زوال الجائحة.

وأكد الدكتور "آل الشيخ" أن هذه الدورات تأتي بدعم ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس مجلس أمناء المركز الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية تحقق رسالة المركز وأهدافه العامة، سائلاً الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقوم عبر مكاتب ومراكز الدعوة في الخارج، بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التوعوية عبر الوسائط الإلكترونية في إطار رسالتها المنبثقة من رسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والمسلمين، وتقديم الدعم لهم في كل مكان، ونشر رسالة الوسطية والاعتدال والتسامح في كل أنحاء العالم.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
07:15 PM

"الإسلامية" تنفذ 10 دورات تدريبية تعليمية بالبوسنة والهرسك

ضمن مناشط الوزارة هناك وبتوجيهات من "آل الشيخ"

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عبدالله العنزي - الرياض
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نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الثقافي بالبوسنة والهرسك، دورات تدريبية "عن بعد" بعنوان: (تطوير المعلمين في مجال التدريس عبر الإنترنت).

يأتي هذا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في إقليم الهرسك والمعهد التربوي بموستار خلال الفترة من السابع والعشرين من شهر جمادى الأولى الماضي وحتى الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة 1442هـ، حيث شارك فيها 424 معلماً ومعلمة يمثلون 21 مدرسة من المدارس الابتدائية والثانوية بالبوسنة والهرسك.

وأوضح مدير مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ أن هذه الدورات حظيت بمتابعة 22.290 رجلاً وامرأة عبر المنصة الإلكترونية، وتأتي للمساهمة في تطوير أداء المعلم في التعامل مع الوسائل الحديثة للتعليم عن بعد.. مؤكداً أن جائحة كورونا سلطت الضوء بقوة على الأنظمة التعليمية في كثير من الدول مما زاد من البحث عن البدائل المناسبة لعملية التعلم والتعليم عن بعد، حيث سيبقى هذا النظام خياراً استراتيجياً في مجال التعليم حتى بعد زوال الجائحة.

وأكد الدكتور "آل الشيخ" أن هذه الدورات تأتي بدعم ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس مجلس أمناء المركز الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية تحقق رسالة المركز وأهدافه العامة، سائلاً الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقوم عبر مكاتب ومراكز الدعوة في الخارج، بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التوعوية عبر الوسائط الإلكترونية في إطار رسالتها المنبثقة من رسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والمسلمين، وتقديم الدعم لهم في كل مكان، ونشر رسالة الوسطية والاعتدال والتسامح في كل أنحاء العالم.

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