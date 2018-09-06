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"التعليم" تؤكد على توفير جميع الإمكانات لتنفيذ ساعة النشاط داخل المدرسة

بواقع 4 ساعات أسبوعياً.. والوزارة حثت المعلمين والمعلمات على المشاركة فيها

جددت وزارة التعليم حرصها على تمكين المدارس وإدارات التعليم من الإعداد المبكر لتنفيذ ساعة النشاط في عامها الثاني؛ بواقع أربع ساعات أسبوعياً لتنفيذ الأنشطة غير الصفية في المدراس.

وفي هذا الصدد، وجه نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي تعميماً لجميع الإدارات التعليمية باعتماد العمل بالدليل التنظيمي لـساعة النشاط في مدارس التعليم العام 1440/1439.

وأكد "العاصمي" على توفير كافة الإمكانات المتاحة لتنفيذ ساعة النشاط داخل المدرسة وتفعيل المشاركة فيها بما يلبي ميول الطلاب والطالبات ورغباتهم واستثمارها، لترسيخ قيم الاعتزاز بالدِّين والولاء للملك والانتماء للوطن داعياً إلى حث المعلمين والمعلمات على المشاركة في جائزة النشاط في دورتها الثانية للعام الدراسي الجاري.

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"التعليم" تؤكد على توفير جميع الإمكانات لتنفيذ ساعة النشاط داخل المدرسة
سبق

جددت وزارة التعليم حرصها على تمكين المدارس وإدارات التعليم من الإعداد المبكر لتنفيذ ساعة النشاط في عامها الثاني؛ بواقع أربع ساعات أسبوعياً لتنفيذ الأنشطة غير الصفية في المدراس.

وفي هذا الصدد، وجه نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي تعميماً لجميع الإدارات التعليمية باعتماد العمل بالدليل التنظيمي لـساعة النشاط في مدارس التعليم العام 1440/1439.

وأكد "العاصمي" على توفير كافة الإمكانات المتاحة لتنفيذ ساعة النشاط داخل المدرسة وتفعيل المشاركة فيها بما يلبي ميول الطلاب والطالبات ورغباتهم واستثمارها، لترسيخ قيم الاعتزاز بالدِّين والولاء للملك والانتماء للوطن داعياً إلى حث المعلمين والمعلمات على المشاركة في جائزة النشاط في دورتها الثانية للعام الدراسي الجاري.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
10:25 PM

"التعليم" تؤكد على توفير جميع الإمكانات لتنفيذ ساعة النشاط داخل المدرسة

بواقع 4 ساعات أسبوعياً.. والوزارة حثت المعلمين والمعلمات على المشاركة فيها

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
25
4,008

جددت وزارة التعليم حرصها على تمكين المدارس وإدارات التعليم من الإعداد المبكر لتنفيذ ساعة النشاط في عامها الثاني؛ بواقع أربع ساعات أسبوعياً لتنفيذ الأنشطة غير الصفية في المدراس.

وفي هذا الصدد، وجه نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي تعميماً لجميع الإدارات التعليمية باعتماد العمل بالدليل التنظيمي لـساعة النشاط في مدارس التعليم العام 1440/1439.

وأكد "العاصمي" على توفير كافة الإمكانات المتاحة لتنفيذ ساعة النشاط داخل المدرسة وتفعيل المشاركة فيها بما يلبي ميول الطلاب والطالبات ورغباتهم واستثمارها، لترسيخ قيم الاعتزاز بالدِّين والولاء للملك والانتماء للوطن داعياً إلى حث المعلمين والمعلمات على المشاركة في جائزة النشاط في دورتها الثانية للعام الدراسي الجاري.

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