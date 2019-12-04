"حسام بن سعود" يعلن بدء فعاليات اليوم العالمي للتطوع 2019

ثمّن جهود الهلال الأحمر في تعزيز العمل التطوعي

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، بعدد من الفعاليات في اليوم العالمي للتطوع، الذي يوافق الخامس من شهر ديسمبر كل عام.

بدأ ذلك بإعلان أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، البدء بفعاليات اليوم العالمي للتطوع لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، أثناء استقباله بإمارة المنطقة مديرَ عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي.

وثمّن جهود الهيئة في تعزيز وتنمية العمل التطوعي، والمساهمة بتحقيق رؤية المملكة 2030.

حضر ذلك: وكيل إمارة منطقة الباحة أحمد السياري، ومساعد المدير العام للشؤون الإسعافية عبدالله شرف الزهراني، ومدير إدارة التطوع، ومنسوبو الهيئة، وعدد من المتطوعين والمتطوعات.

وقدم "الغامدي" خلال اللقاء عرضًا لجهود الهيئة الإسعافية والتطوعية، وأنواع المشاركات من قبل متطوعي ومتطوعات الهيئة، وقدم له التقرير السنوي لأعمال التطوع بالمنطقة للعام 2019.

كما قدم هدية تذكارية لأمير منطقة الباحة بتلك المناسبة.

وكرم أمير الباحة الداعمين للأعمال التطوعية بالفرع، وكرم المتطوعين والمتطوعات المتميزين بفرع الهيئة بالمنطقة للعام الحالي، ثم أُخذت الصور التذكارية معه.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن فريق التطوع زار عددًا من المرضى بمستشفى الملك فهد بالباحة، وأهداهم باقات الورد بتلك المناسبة، بعدد من المتطوعين والمتطوعات، ولإدخال السرور عليهم، وتمنّوا لهم الشفاء العاجل.

وعلى سياق الفعاليات أقيمت حملة هيئة الهلال الأحمر السعودي للتبرع بالدم لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي، بمشاركة عدة جهات من الشؤون الصحية وأمانة الباحة والفرق التطوعية من فريق الحزم والسلام وجمعية "تعاطف".

كما تم إحياء برامج خاصة باستقطاب الطلاب والطالبات من جامعة الباحة (كلية الطب، كلية العلوم الطبية، كلية الصيدلة، والأعمال الإدارية)، والتي تسهم في توعية الطلاب والطالبات بأهمية العمل التطوعي وأثره الكبير النافع للوطن والمجتمع.

يُذكر أنه شارك في فعاليات اليوم العالمي للتطوع 2019 بهيئة الهلال الأحمر بالباحة؛ أكثر من 125 متطوعًا ومتطوعة، ومن خلال المشاركة بأقسام الهيئة بالمنطقة والشؤون الإسعافية والمراكز الإسعافية بمحافظات المنطقة.