النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"حسام بن سعود" يعلن بدء فعاليات اليوم العالمي للتطوع 2019

ثمّن جهود الهلال الأحمر في تعزيز العمل التطوعي

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، بعدد من الفعاليات في اليوم العالمي للتطوع، الذي يوافق الخامس من شهر ديسمبر كل عام.

بدأ ذلك بإعلان أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، البدء بفعاليات اليوم العالمي للتطوع لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، أثناء استقباله بإمارة المنطقة مديرَ عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي.

وثمّن جهود الهيئة في تعزيز وتنمية العمل التطوعي، والمساهمة بتحقيق رؤية المملكة 2030.

حضر ذلك: وكيل إمارة منطقة الباحة أحمد السياري، ومساعد المدير العام للشؤون الإسعافية عبدالله شرف الزهراني، ومدير إدارة التطوع، ومنسوبو الهيئة، وعدد من المتطوعين والمتطوعات.

وقدم "الغامدي" خلال اللقاء عرضًا لجهود الهيئة الإسعافية والتطوعية، وأنواع المشاركات من قبل متطوعي ومتطوعات الهيئة، وقدم له التقرير السنوي لأعمال التطوع بالمنطقة للعام 2019.

كما قدم هدية تذكارية لأمير منطقة الباحة بتلك المناسبة.

وكرم أمير الباحة الداعمين للأعمال التطوعية بالفرع، وكرم المتطوعين والمتطوعات المتميزين بفرع الهيئة بالمنطقة للعام الحالي، ثم أُخذت الصور التذكارية معه.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن فريق التطوع زار عددًا من المرضى بمستشفى الملك فهد بالباحة، وأهداهم باقات الورد بتلك المناسبة، بعدد من المتطوعين والمتطوعات، ولإدخال السرور عليهم، وتمنّوا لهم الشفاء العاجل.

وعلى سياق الفعاليات أقيمت حملة هيئة الهلال الأحمر السعودي للتبرع بالدم لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي، بمشاركة عدة جهات من الشؤون الصحية وأمانة الباحة والفرق التطوعية من فريق الحزم والسلام وجمعية "تعاطف".

كما تم إحياء برامج خاصة باستقطاب الطلاب والطالبات من جامعة الباحة (كلية الطب، كلية العلوم الطبية، كلية الصيدلة، والأعمال الإدارية)، والتي تسهم في توعية الطلاب والطالبات بأهمية العمل التطوعي وأثره الكبير النافع للوطن والمجتمع.

يُذكر أنه شارك في فعاليات اليوم العالمي للتطوع 2019 بهيئة الهلال الأحمر بالباحة؛ أكثر من 125 متطوعًا ومتطوعة، ومن خلال المشاركة بأقسام الهيئة بالمنطقة والشؤون الإسعافية والمراكز الإسعافية بمحافظات المنطقة.

هيئة الهلال الأحمر الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"حسام بن سعود" يعلن بدء فعاليات اليوم العالمي للتطوع 2019
سبق

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، بعدد من الفعاليات في اليوم العالمي للتطوع، الذي يوافق الخامس من شهر ديسمبر كل عام.

بدأ ذلك بإعلان أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، البدء بفعاليات اليوم العالمي للتطوع لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، أثناء استقباله بإمارة المنطقة مديرَ عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي.

وثمّن جهود الهيئة في تعزيز وتنمية العمل التطوعي، والمساهمة بتحقيق رؤية المملكة 2030.

حضر ذلك: وكيل إمارة منطقة الباحة أحمد السياري، ومساعد المدير العام للشؤون الإسعافية عبدالله شرف الزهراني، ومدير إدارة التطوع، ومنسوبو الهيئة، وعدد من المتطوعين والمتطوعات.

وقدم "الغامدي" خلال اللقاء عرضًا لجهود الهيئة الإسعافية والتطوعية، وأنواع المشاركات من قبل متطوعي ومتطوعات الهيئة، وقدم له التقرير السنوي لأعمال التطوع بالمنطقة للعام 2019.

كما قدم هدية تذكارية لأمير منطقة الباحة بتلك المناسبة.

وكرم أمير الباحة الداعمين للأعمال التطوعية بالفرع، وكرم المتطوعين والمتطوعات المتميزين بفرع الهيئة بالمنطقة للعام الحالي، ثم أُخذت الصور التذكارية معه.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن فريق التطوع زار عددًا من المرضى بمستشفى الملك فهد بالباحة، وأهداهم باقات الورد بتلك المناسبة، بعدد من المتطوعين والمتطوعات، ولإدخال السرور عليهم، وتمنّوا لهم الشفاء العاجل.

وعلى سياق الفعاليات أقيمت حملة هيئة الهلال الأحمر السعودي للتبرع بالدم لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي، بمشاركة عدة جهات من الشؤون الصحية وأمانة الباحة والفرق التطوعية من فريق الحزم والسلام وجمعية "تعاطف".

كما تم إحياء برامج خاصة باستقطاب الطلاب والطالبات من جامعة الباحة (كلية الطب، كلية العلوم الطبية، كلية الصيدلة، والأعمال الإدارية)، والتي تسهم في توعية الطلاب والطالبات بأهمية العمل التطوعي وأثره الكبير النافع للوطن والمجتمع.

يُذكر أنه شارك في فعاليات اليوم العالمي للتطوع 2019 بهيئة الهلال الأحمر بالباحة؛ أكثر من 125 متطوعًا ومتطوعة، ومن خلال المشاركة بأقسام الهيئة بالمنطقة والشؤون الإسعافية والمراكز الإسعافية بمحافظات المنطقة.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
07:27 PM

"حسام بن سعود" يعلن بدء فعاليات اليوم العالمي للتطوع 2019

ثمّن جهود الهلال الأحمر في تعزيز العمل التطوعي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,096

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، بعدد من الفعاليات في اليوم العالمي للتطوع، الذي يوافق الخامس من شهر ديسمبر كل عام.

بدأ ذلك بإعلان أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، البدء بفعاليات اليوم العالمي للتطوع لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، أثناء استقباله بإمارة المنطقة مديرَ عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي.

وثمّن جهود الهيئة في تعزيز وتنمية العمل التطوعي، والمساهمة بتحقيق رؤية المملكة 2030.

حضر ذلك: وكيل إمارة منطقة الباحة أحمد السياري، ومساعد المدير العام للشؤون الإسعافية عبدالله شرف الزهراني، ومدير إدارة التطوع، ومنسوبو الهيئة، وعدد من المتطوعين والمتطوعات.

وقدم "الغامدي" خلال اللقاء عرضًا لجهود الهيئة الإسعافية والتطوعية، وأنواع المشاركات من قبل متطوعي ومتطوعات الهيئة، وقدم له التقرير السنوي لأعمال التطوع بالمنطقة للعام 2019.

كما قدم هدية تذكارية لأمير منطقة الباحة بتلك المناسبة.

وكرم أمير الباحة الداعمين للأعمال التطوعية بالفرع، وكرم المتطوعين والمتطوعات المتميزين بفرع الهيئة بالمنطقة للعام الحالي، ثم أُخذت الصور التذكارية معه.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن فريق التطوع زار عددًا من المرضى بمستشفى الملك فهد بالباحة، وأهداهم باقات الورد بتلك المناسبة، بعدد من المتطوعين والمتطوعات، ولإدخال السرور عليهم، وتمنّوا لهم الشفاء العاجل.

وعلى سياق الفعاليات أقيمت حملة هيئة الهلال الأحمر السعودي للتبرع بالدم لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي، بمشاركة عدة جهات من الشؤون الصحية وأمانة الباحة والفرق التطوعية من فريق الحزم والسلام وجمعية "تعاطف".

كما تم إحياء برامج خاصة باستقطاب الطلاب والطالبات من جامعة الباحة (كلية الطب، كلية العلوم الطبية، كلية الصيدلة، والأعمال الإدارية)، والتي تسهم في توعية الطلاب والطالبات بأهمية العمل التطوعي وأثره الكبير النافع للوطن والمجتمع.

يُذكر أنه شارك في فعاليات اليوم العالمي للتطوع 2019 بهيئة الهلال الأحمر بالباحة؛ أكثر من 125 متطوعًا ومتطوعة، ومن خلال المشاركة بأقسام الهيئة بالمنطقة والشؤون الإسعافية والمراكز الإسعافية بمحافظات المنطقة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,574
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,894
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,233
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,632

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني
مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة