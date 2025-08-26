النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة القصيم تطيح بعصابة الـ6 سارقي  المنازل والمساجد

تورطوا بسرقة أجهزة تكييف وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات بحقهم

أعلنت شرطة منطقة القصيم أنها ضبطت ستة متهمين قاموا بسرقة عدد من المنازل والمساجد، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بسرقة أجهزة تكييف، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط ستة متهمين -سعوديي الجنسية- في العقد الثاني من عمرهم، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بسرقة أجهزة تكييف من عدد من المنازل والمساجد، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة القصيم تطيح بعصابة الـ6 سارقي  المنازل والمساجد
سبق

أعلنت شرطة منطقة القصيم أنها ضبطت ستة متهمين قاموا بسرقة عدد من المنازل والمساجد، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بسرقة أجهزة تكييف، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط ستة متهمين -سعوديي الجنسية- في العقد الثاني من عمرهم، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بسرقة أجهزة تكييف من عدد من المنازل والمساجد، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
04:10 PM

شرطة القصيم تطيح بعصابة الـ6 سارقي  المنازل والمساجد

تورطوا بسرقة أجهزة تكييف وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات بحقهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصيم
1
1,027

أعلنت شرطة منطقة القصيم أنها ضبطت ستة متهمين قاموا بسرقة عدد من المنازل والمساجد، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بسرقة أجهزة تكييف، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط ستة متهمين -سعوديي الجنسية- في العقد الثاني من عمرهم، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بسرقة أجهزة تكييف من عدد من المنازل والمساجد، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,432
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,119
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,093
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,352

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة