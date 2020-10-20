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رئيس "السوق المالية" يترأس الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الأكاديمية المالية

تهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها

عقد مجلس أمناء الأكاديمية المالية اليوم، اجتماعه الثالث بمقر الأكاديمية برئاسة رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية محمد بن عبدالله القويز، وحضور أعضاء المجلس.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المجدولة في قائمة أعمال المجلس، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.

وتعمل الأكاديمية المالية على الارتقاء بمستوى الأداء في وظائف الخدمات المالية في المملكة من خلال تطوير قدرات ومهارات العاملين في القطاع المالي وتقديم الحلول التدريبية لهم.

يذكر أن الأكاديمية تهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، وذلك من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم وتطويرها، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجالس الإدارة في منشآت القطاع المالي، إضافة إلى تطوير وتقديم الاختبارات المهنية المتخصصة، ومنح الشهادات المهنية وإعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة.

هيئة السوق المالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس "السوق المالية" يترأس الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الأكاديمية المالية
سبق

عقد مجلس أمناء الأكاديمية المالية اليوم، اجتماعه الثالث بمقر الأكاديمية برئاسة رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية محمد بن عبدالله القويز، وحضور أعضاء المجلس.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المجدولة في قائمة أعمال المجلس، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.

وتعمل الأكاديمية المالية على الارتقاء بمستوى الأداء في وظائف الخدمات المالية في المملكة من خلال تطوير قدرات ومهارات العاملين في القطاع المالي وتقديم الحلول التدريبية لهم.

يذكر أن الأكاديمية تهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، وذلك من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم وتطويرها، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجالس الإدارة في منشآت القطاع المالي، إضافة إلى تطوير وتقديم الاختبارات المهنية المتخصصة، ومنح الشهادات المهنية وإعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
05:40 PM

رئيس "السوق المالية" يترأس الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الأكاديمية المالية

تهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد مجلس أمناء الأكاديمية المالية اليوم، اجتماعه الثالث بمقر الأكاديمية برئاسة رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية محمد بن عبدالله القويز، وحضور أعضاء المجلس.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المجدولة في قائمة أعمال المجلس، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.

وتعمل الأكاديمية المالية على الارتقاء بمستوى الأداء في وظائف الخدمات المالية في المملكة من خلال تطوير قدرات ومهارات العاملين في القطاع المالي وتقديم الحلول التدريبية لهم.

يذكر أن الأكاديمية تهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، وذلك من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم وتطويرها، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجالس الإدارة في منشآت القطاع المالي، إضافة إلى تطوير وتقديم الاختبارات المهنية المتخصصة، ومنح الشهادات المهنية وإعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة.

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