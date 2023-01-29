أمير الحدود الشمالية يستقبل محافظ هيئة الزكاة

دعا لتسهيل إجراءات المنشآت الزكوية والضريبية

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، بمكتبه بالإمارة، اليوم، محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وعددًا من مسؤولي الهيئة.

ورحب أمير الحدود الشمالية بالمهندس أبانمي والوفد المرافق، ونوه بجهود الهيئة في المنطقة والتطور الذي طرأ على أعمالها، داعيًا لتكثيف الجهود التوعوية بمستجدات الأنظمة والتعاون مع الجهات الحكومية، وتعزيز التواصل مع المنشآت لتسهيل إجراءاتهم الزكوية والضريبية.

وأكد الأمير "فيصل" أهمية سرعة التسجيل من قبل المنشآت والتواصل مع الهيئة؛ للإجابة عن استفساراتهم وأسئلتهم في ظل الأنظمة المستحدثة المتعلقة بالزكاة والضريبة، للتيسير على المكلفين بالهيئة.

وتمنى للهيئة ومنسوبيها التوفيق، والعمل على تحقيق توجيهات وتطلعات القيادة الحكيمة - حفظها الله -‏‎.

أعرب محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن سعادته بلقاء أمير الحدود الشمالية، وما استمع إليه والوفد المرافق من توجيهات، مثمنًا اهتمامه ومتابعته وحرصه على دعم أعمال فرع الهيئة بالمنطقة، ومشيدًا بجهود الهيئة والتطور الذي طرأ على أعماله.

ودعا لتكثيف الجهود التوعوية بمستجدات الأنظمة، وتعزيز التواصل مع المكلفين لتبيان ذلك، مشددًا على أهمية التواصل مع مستفيدي الهيئة؛ للإجابة عن استفساراتهم وأسئلتهم في ظل الأنظمة المستحدثة المتعلقة بالزكاة والضريبة، وتطوير الأنظمة التقنية للتيسير على مستفيدي الهيئة في معرفة واجباتهم والمبالغ المستحقة عليهم، متمنيًا للهيئة ومنسوبيها التوفيق.

حضر اللقاء وكيل الإمارة المكلف محمد بن سلطان بن جريس، ومستشار أمير المنطقة حسن الجاسر.