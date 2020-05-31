النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. أهالي القصيم يؤدون صلاة الفجر وسط إجراءات احترازية مكثفة

إغلاق دورات المياه وتطبيق الفواصل.. وتقليل الانتظار بين الأذان والإقامة

استقبلت جوامع منطقة القصيم ومساجدها في صلاة الفجر اليوم، المصلين، بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض، استناداً إلى التوجيه الكريم برفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض وسط جهود مكثفة من إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمنطقة والتزاماً بتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

وأظهر المصلون الوعي والالتزام بالإجراءات التي أوصت بها الجهات المعنية، لتحقيق السلامة وتعزيز صحة المواطن والمقيم.

وبدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، بتهيئة الجوامع والمساجد بالمنطقة، وتطبيق أعلى معايير الاحترازات والتأكيد على التباعد الاجتماعي، ورفع المصاحف مؤقتاً ومنع توزيع المياه والأطعمة داخلها، وإيقاف الحلقات والدروس والمحاضرات لإشعار آخر، إضافةً إلى استمرار إغلاق دورات المياه، وعمل فواصل بين المصلين داخل المسجد من خلال توفير لاصقات وعلامات أرضية، وتنظيم دخول وخروج المصلين للجوامع، وفتح المساجد قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ 10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة لعشر دقائق.

وشملت الاحترازات، فتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، وإلزام المصلين على ترك مسافة 2م بين كل مصلٍ، وترك فراغ صف بعد كل صفين، وضرورة لبس الكمامات، وإحضار سجادات خاصة، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.

القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. أهالي القصيم يؤدون صلاة الفجر وسط إجراءات احترازية مكثفة
سبق

استقبلت جوامع منطقة القصيم ومساجدها في صلاة الفجر اليوم، المصلين، بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض، استناداً إلى التوجيه الكريم برفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض وسط جهود مكثفة من إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمنطقة والتزاماً بتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

وأظهر المصلون الوعي والالتزام بالإجراءات التي أوصت بها الجهات المعنية، لتحقيق السلامة وتعزيز صحة المواطن والمقيم.

وبدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، بتهيئة الجوامع والمساجد بالمنطقة، وتطبيق أعلى معايير الاحترازات والتأكيد على التباعد الاجتماعي، ورفع المصاحف مؤقتاً ومنع توزيع المياه والأطعمة داخلها، وإيقاف الحلقات والدروس والمحاضرات لإشعار آخر، إضافةً إلى استمرار إغلاق دورات المياه، وعمل فواصل بين المصلين داخل المسجد من خلال توفير لاصقات وعلامات أرضية، وتنظيم دخول وخروج المصلين للجوامع، وفتح المساجد قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ 10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة لعشر دقائق.

وشملت الاحترازات، فتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، وإلزام المصلين على ترك مسافة 2م بين كل مصلٍ، وترك فراغ صف بعد كل صفين، وضرورة لبس الكمامات، وإحضار سجادات خاصة، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
11:37 AM

شاهد.. أهالي القصيم يؤدون صلاة الفجر وسط إجراءات احترازية مكثفة

إغلاق دورات المياه وتطبيق الفواصل.. وتقليل الانتظار بين الأذان والإقامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
0
5,538

استقبلت جوامع منطقة القصيم ومساجدها في صلاة الفجر اليوم، المصلين، بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض، استناداً إلى التوجيه الكريم برفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض وسط جهود مكثفة من إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمنطقة والتزاماً بتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

وأظهر المصلون الوعي والالتزام بالإجراءات التي أوصت بها الجهات المعنية، لتحقيق السلامة وتعزيز صحة المواطن والمقيم.

وبدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، بتهيئة الجوامع والمساجد بالمنطقة، وتطبيق أعلى معايير الاحترازات والتأكيد على التباعد الاجتماعي، ورفع المصاحف مؤقتاً ومنع توزيع المياه والأطعمة داخلها، وإيقاف الحلقات والدروس والمحاضرات لإشعار آخر، إضافةً إلى استمرار إغلاق دورات المياه، وعمل فواصل بين المصلين داخل المسجد من خلال توفير لاصقات وعلامات أرضية، وتنظيم دخول وخروج المصلين للجوامع، وفتح المساجد قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ 10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة لعشر دقائق.

وشملت الاحترازات، فتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، وإلزام المصلين على ترك مسافة 2م بين كل مصلٍ، وترك فراغ صف بعد كل صفين، وضرورة لبس الكمامات، وإحضار سجادات خاصة، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,659
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,993
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,973
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,747

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة