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قادة مجموعة العشرين يؤكّدون أهميته في النمو الاقتصادي.. ماذا تعرف عن التحول الرقمي؟

يوفّر فرصاً لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية

أكّد قادة ورؤساء وفود قمة دول مجموعة العشرين المنعقدة اليوم (الجمعة) في مدينة أوساكا اليابانية، خلال جلسة "الاقتصاد الرقمي"، أهمية التحول الرقمي ودوره المهم في المجتمعات بوصفه مصدراً للنمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية في كل البلدان، فما التحول الرقمي؟ وما خطواته؟ وما مزاياه وفوائده؟

وفقاً لدراسة "التحول الرقمي كيف ولماذا؟" التي أجراها أستاذ نظم المعلومات المشارك قسم نظم المعلومات في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عدنان مصطفى البار؛ وأستاذ علوم الحاسب المساعد، قسم علوم الحاسبات في جامعة أم القرى الدكتور خالد علي المرحبي، التحول الرقمي هو عملية انتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات التي تزيد من قيمة منتجاتها.

ويتحقّق التحول الرقمي من خلال عدة خطوات تبدأ ببناء إستراتيجية رقمية وإجراء تحسين على الوضع الراهن وقياس الإمكانيات الرقمية الحالية لتحديد أفضل هيكل عمل لأنشطة التحول الرقمي، بعد ذلك يجري تحديد المتطلبات لخطط الاستثمار مع تحديد عوائق التكامل الرقمي لعمل خطة شاملة ومحكمة لكل الظروف ولتدفع بعجلة التحول إلى المسار المنشود.

وبالنسبة لمزايا التحول الرقمي، فله فوائد عديدة ومتنوعة ليس فقط للعملاء والجمهور ولكن للمؤسسات الحكومية والشركات أيضاً منها أنه يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويُحسّن الكفاءة التشغيلية وينظمها، ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويوفر فرصاً لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيداً عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات ويساعد التحول الرقمي المؤسسات الحكومية والشركات على التوسع والانتشار في نطاق أوسع والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور.

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قادة مجموعة العشرين يؤكّدون أهميته في النمو الاقتصادي.. ماذا تعرف عن التحول الرقمي؟
سبق

أكّد قادة ورؤساء وفود قمة دول مجموعة العشرين المنعقدة اليوم (الجمعة) في مدينة أوساكا اليابانية، خلال جلسة "الاقتصاد الرقمي"، أهمية التحول الرقمي ودوره المهم في المجتمعات بوصفه مصدراً للنمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية في كل البلدان، فما التحول الرقمي؟ وما خطواته؟ وما مزاياه وفوائده؟

وفقاً لدراسة "التحول الرقمي كيف ولماذا؟" التي أجراها أستاذ نظم المعلومات المشارك قسم نظم المعلومات في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عدنان مصطفى البار؛ وأستاذ علوم الحاسب المساعد، قسم علوم الحاسبات في جامعة أم القرى الدكتور خالد علي المرحبي، التحول الرقمي هو عملية انتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات التي تزيد من قيمة منتجاتها.

ويتحقّق التحول الرقمي من خلال عدة خطوات تبدأ ببناء إستراتيجية رقمية وإجراء تحسين على الوضع الراهن وقياس الإمكانيات الرقمية الحالية لتحديد أفضل هيكل عمل لأنشطة التحول الرقمي، بعد ذلك يجري تحديد المتطلبات لخطط الاستثمار مع تحديد عوائق التكامل الرقمي لعمل خطة شاملة ومحكمة لكل الظروف ولتدفع بعجلة التحول إلى المسار المنشود.

وبالنسبة لمزايا التحول الرقمي، فله فوائد عديدة ومتنوعة ليس فقط للعملاء والجمهور ولكن للمؤسسات الحكومية والشركات أيضاً منها أنه يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويُحسّن الكفاءة التشغيلية وينظمها، ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويوفر فرصاً لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيداً عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات ويساعد التحول الرقمي المؤسسات الحكومية والشركات على التوسع والانتشار في نطاق أوسع والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
12:45 PM

قادة مجموعة العشرين يؤكّدون أهميته في النمو الاقتصادي.. ماذا تعرف عن التحول الرقمي؟

يوفّر فرصاً لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية

A A A
محمد صبح - الرياض
0
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أكّد قادة ورؤساء وفود قمة دول مجموعة العشرين المنعقدة اليوم (الجمعة) في مدينة أوساكا اليابانية، خلال جلسة "الاقتصاد الرقمي"، أهمية التحول الرقمي ودوره المهم في المجتمعات بوصفه مصدراً للنمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية في كل البلدان، فما التحول الرقمي؟ وما خطواته؟ وما مزاياه وفوائده؟

وفقاً لدراسة "التحول الرقمي كيف ولماذا؟" التي أجراها أستاذ نظم المعلومات المشارك قسم نظم المعلومات في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عدنان مصطفى البار؛ وأستاذ علوم الحاسب المساعد، قسم علوم الحاسبات في جامعة أم القرى الدكتور خالد علي المرحبي، التحول الرقمي هو عملية انتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات التي تزيد من قيمة منتجاتها.

ويتحقّق التحول الرقمي من خلال عدة خطوات تبدأ ببناء إستراتيجية رقمية وإجراء تحسين على الوضع الراهن وقياس الإمكانيات الرقمية الحالية لتحديد أفضل هيكل عمل لأنشطة التحول الرقمي، بعد ذلك يجري تحديد المتطلبات لخطط الاستثمار مع تحديد عوائق التكامل الرقمي لعمل خطة شاملة ومحكمة لكل الظروف ولتدفع بعجلة التحول إلى المسار المنشود.

وبالنسبة لمزايا التحول الرقمي، فله فوائد عديدة ومتنوعة ليس فقط للعملاء والجمهور ولكن للمؤسسات الحكومية والشركات أيضاً منها أنه يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويُحسّن الكفاءة التشغيلية وينظمها، ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويوفر فرصاً لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيداً عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات ويساعد التحول الرقمي المؤسسات الحكومية والشركات على التوسع والانتشار في نطاق أوسع والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور.

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