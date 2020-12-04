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وزير الخارجية السعودي: نشكر الجهود والمساعي الكويتية الأمريكية لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية

قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في تعليقه على جهود دولة الكويت لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية: "‫ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية".

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "نشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية السعودي: نشكر الجهود والمساعي الكويتية الأمريكية لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية
سبق

قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في تعليقه على جهود دولة الكويت لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية: "‫ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية".

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "نشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة".

04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
06:41 PM
اخر تعديل
04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
07:06 PM

وزير الخارجية السعودي: نشكر الجهود والمساعي الكويتية الأمريكية لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,888

قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في تعليقه على جهود دولة الكويت لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية: "‫ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية".

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "نشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة".

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