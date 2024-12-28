قصفٌ صاروخي إسرائيلي استهدف ميناء اللاذقية غرب سوريا

أدى إلى اشتعال الحرائق وألحق أضرارًا مادية كبيرة بالمرفأ

قالت وسائل إعلام النظام السوري: إن ميناء اللاذقية تعرض لقصف صاروخي إسرائيلي، وإن عددًا من الصواريخ استهدف ساحة الحاويات بالميناء، وإن القصف أدى إلى اشتعال الحرائق وألحق أضرارًا مادية كبيرة بالميناء جراء الهجوم الإسرائيلي.

وطِبقًا لإعلام النظام السوري، فإن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مرفأ اللاذقية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله، إنه "حوالى الساعة 3:21 من فجر اليوم (1:23 ت غ) نفّذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًّا برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية، مستهدفًا ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية"؛ مشيرًا إلى أن القصف أدى إلى حدوث "أضرار مادية كبيرة" واندلاع حرائق يتم العمل على إخمادها.

كما أفاد إعلام النظام السوري باشتعال حرائق وأضرار مادية كبيرة في الميناء جراء الهجوم الإسرائيلي.

وكانت إسرائيل قد استهدفت في وقت سابق، ساحة الحاويات بمرفأ اللاذقية غرب سوريا؛ بحسب وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، في ضربات نادرة من نوعها على المرفق الحيوي في البلاد.

وقال مصدر عسكري للنظام: قامت إسرائيل بالقصف بعدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غربي اللاذقية، مستهدفة ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري؛ وفق "فرانس برس".

كما أوضح أن القصف أدى إلى "اشتعال عدد من الحاويات التجارية" دون وقوع خسائر بشرية؛ بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام التي أفادت بتصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام للقصف الإسرائيلي في أجواء اللاذقية.

كذلك أضافت أن فِرَق الإطفاء "تمكنت من إخماد النيران التي اشتعلت في ساحة حاويات المرفأ نتيجة القصف الإسرائيلي.

يُذكر أنه خلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع لجيش النظام، خصوصًا أهدافًا إيرانية وأخرى لمليشيا حزب الله اللبناني.