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شاهد.. 42 طالبًا بـ"هدار" الأفلاج يجرون اختبارات قياس الموهبة

تمهيدًا لاختبار أوسع على مستوى المملكة

نظمت إدارة تعليم الأفلاج ممثلة في قسم الموهوبين، أمس الثلاثاء؛ اختبارات تجريبية لقياس الموهبة لـ42 طالبًا بمدارس قطاع الهدار جنوب غرب الأفلاج.

وشهد الاختبار الذي أُقيم في مدرسة التحفيظ بالهدار لجميع مدارس قطاع "الهدار"؛ إشراف رئيس قسم الموهوبين بتعليم الأفلاج عبدالعزيز المحيميد، ومشرف الموهوبين حمد السليمان، على الاختبارات التي أجريت لـ42 طالبًا بقطاع الهدار؛ تمهيدًا للدخول في اختبار قياس الموهبة المحوسب على مستوى المملكة، والذي سيقام في مركز القياس بالأفلاج.

من جهته قدم رئيس قسم الموهوبين عبدالعزيز المحيميد، في نهاية الاختبارات؛ شكره لقائد المدرسة هذال محمد النتيفات، ومنسق الموهوبين غصين خلف الدوسري، مثمنًا لهم جهودهم في حسن التنظيم واستقبال المدارس والطلاب المشاركين.

تعليم الأفلاج اختبارات قياس الموهبة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. 42 طالبًا بـ"هدار" الأفلاج يجرون اختبارات قياس الموهبة
سبق

نظمت إدارة تعليم الأفلاج ممثلة في قسم الموهوبين، أمس الثلاثاء؛ اختبارات تجريبية لقياس الموهبة لـ42 طالبًا بمدارس قطاع الهدار جنوب غرب الأفلاج.

وشهد الاختبار الذي أُقيم في مدرسة التحفيظ بالهدار لجميع مدارس قطاع "الهدار"؛ إشراف رئيس قسم الموهوبين بتعليم الأفلاج عبدالعزيز المحيميد، ومشرف الموهوبين حمد السليمان، على الاختبارات التي أجريت لـ42 طالبًا بقطاع الهدار؛ تمهيدًا للدخول في اختبار قياس الموهبة المحوسب على مستوى المملكة، والذي سيقام في مركز القياس بالأفلاج.

من جهته قدم رئيس قسم الموهوبين عبدالعزيز المحيميد، في نهاية الاختبارات؛ شكره لقائد المدرسة هذال محمد النتيفات، ومنسق الموهوبين غصين خلف الدوسري، مثمنًا لهم جهودهم في حسن التنظيم واستقبال المدارس والطلاب المشاركين.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
05:10 PM

شاهد.. 42 طالبًا بـ"هدار" الأفلاج يجرون اختبارات قياس الموهبة

تمهيدًا لاختبار أوسع على مستوى المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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نظمت إدارة تعليم الأفلاج ممثلة في قسم الموهوبين، أمس الثلاثاء؛ اختبارات تجريبية لقياس الموهبة لـ42 طالبًا بمدارس قطاع الهدار جنوب غرب الأفلاج.

وشهد الاختبار الذي أُقيم في مدرسة التحفيظ بالهدار لجميع مدارس قطاع "الهدار"؛ إشراف رئيس قسم الموهوبين بتعليم الأفلاج عبدالعزيز المحيميد، ومشرف الموهوبين حمد السليمان، على الاختبارات التي أجريت لـ42 طالبًا بقطاع الهدار؛ تمهيدًا للدخول في اختبار قياس الموهبة المحوسب على مستوى المملكة، والذي سيقام في مركز القياس بالأفلاج.

من جهته قدم رئيس قسم الموهوبين عبدالعزيز المحيميد، في نهاية الاختبارات؛ شكره لقائد المدرسة هذال محمد النتيفات، ومنسق الموهوبين غصين خلف الدوسري، مثمنًا لهم جهودهم في حسن التنظيم واستقبال المدارس والطلاب المشاركين.

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