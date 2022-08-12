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"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على منطقة جازان

تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى 8 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى ارتفاع الأمواج وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وقالت "الأرصاد": إن الحالة تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب).

وبيّنت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على منطقة جازان
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى ارتفاع الأمواج وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وقالت "الأرصاد": إن الحالة تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب).

وبيّنت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
01:55 PM

"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على منطقة جازان

تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى 8 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,043

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى ارتفاع الأمواج وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وقالت "الأرصاد": إن الحالة تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب).

وبيّنت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

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