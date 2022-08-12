"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على منطقة جازان

تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى 8 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى ارتفاع الأمواج وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وقالت "الأرصاد": إن الحالة تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب).

وبيّنت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.