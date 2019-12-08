النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الدفاع" تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

التقديم بداية من الأحد القادم  عبر "جدارة"

أعلنت وزارة الدفاع (الديوان العام) عن توافر 5 وظائف إدارية شاغرة، والتقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية (https://www.mcs.gov.sa) الأحد المقبل.

ودعت "الوزارة" الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم خلال الفترة من ١٨/ ٤/ ١٤٤١ حتى ٢٢/ ٤/ ١٤٤١هـ.

يذكر أن الوظائف المعلنة، تضمنت ثلاث وظائف بمسمى باحث قانوني مساعد بالمرتبة السادسة، ووظيفتين بمسمى مترجم لغة إنجليزية بالمرتبة السادسة.

وزارة الدفاع وظائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الدفاع" تعلن عن وظائف إدارية شاغرة
سبق

أعلنت وزارة الدفاع (الديوان العام) عن توافر 5 وظائف إدارية شاغرة، والتقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية (https://www.mcs.gov.sa) الأحد المقبل.

ودعت "الوزارة" الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم خلال الفترة من ١٨/ ٤/ ١٤٤١ حتى ٢٢/ ٤/ ١٤٤١هـ.

يذكر أن الوظائف المعلنة، تضمنت ثلاث وظائف بمسمى باحث قانوني مساعد بالمرتبة السادسة، ووظيفتين بمسمى مترجم لغة إنجليزية بالمرتبة السادسة.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
02:09 PM

"الدفاع" تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

التقديم بداية من الأحد القادم  عبر "جدارة"

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
8,541

أعلنت وزارة الدفاع (الديوان العام) عن توافر 5 وظائف إدارية شاغرة، والتقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية (https://www.mcs.gov.sa) الأحد المقبل.

ودعت "الوزارة" الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم خلال الفترة من ١٨/ ٤/ ١٤٤١ حتى ٢٢/ ٤/ ١٤٤١هـ.

يذكر أن الوظائف المعلنة، تضمنت ثلاث وظائف بمسمى باحث قانوني مساعد بالمرتبة السادسة، ووظيفتين بمسمى مترجم لغة إنجليزية بالمرتبة السادسة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,785
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,995
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,343
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,763

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة