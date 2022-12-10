وفاة والد الزميل "البدراني"

توفي الشيخ مبارك بن عابد البدراني، يوم أمس في المدينة المنورة، وأديت الصلاة عليه في المسجد النبوي الشريف.

ويمكن تقديم العزاء في الفقيد، وهو والد الزميل الكاتب الإعلامي عبدالمطلوب البدراني، في منزله بمحافظة وادي الفرع أو من خلال الاتصال بجوال رقم 0504361380.