وفاة والد الزميل "البدراني"
توفي الشيخ مبارك بن عابد البدراني، يوم أمس في المدينة المنورة، وأديت الصلاة عليه في المسجد النبوي الشريف.
ويمكن تقديم العزاء في الفقيد، وهو والد الزميل الكاتب الإعلامي عبدالمطلوب البدراني، في منزله بمحافظة وادي الفرع أو من خلال الاتصال بجوال رقم 0504361380.
وفاة والد الزميل "البدراني"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-12-08
توفي الشيخ مبارك بن عابد البدراني، يوم أمس في المدينة المنورة، وأديت الصلاة عليه في المسجد النبوي الشريف.
ويمكن تقديم العزاء في الفقيد، وهو والد الزميل الكاتب الإعلامي عبدالمطلوب البدراني، في منزله بمحافظة وادي الفرع أو من خلال الاتصال بجوال رقم 0504361380.
08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
03:38 PM
وفاة والد الزميل "البدراني"
توفي الشيخ مبارك بن عابد البدراني، يوم أمس في المدينة المنورة، وأديت الصلاة عليه في المسجد النبوي الشريف.
ويمكن تقديم العزاء في الفقيد، وهو والد الزميل الكاتب الإعلامي عبدالمطلوب البدراني، في منزله بمحافظة وادي الفرع أو من خلال الاتصال بجوال رقم 0504361380.