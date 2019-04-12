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"سكني": مشاريع ضاحية الواجهة بالدمام تُسجل ارتفاعاً في الحُجوزات والإنجاز خلال الربع الأول 2020

يتواصل حجزها عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق

سجّلت مشاريع ضاحية الواجهة السكنية في الدمام -أحد مشاريع برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان- ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الحجوزات خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، إذ وصلت في بعضها لنسبة 100%، فيما يتواصل حجز المشاريع الأخرى إلكترونياً؛ استمراراً لجهود البرنامج لخدمة كل الأسر الراغبة بالتملك من خلال عدد من الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي يُقدمها "سكني" عبر الموقع الإلكتروني (sakani.housing.sa) وتطبيق الهواتف، ضمن إجراءات مرنة ومُتكاملة تختصر الوقت والجهد على الأسر السعودية دون الحاجة لزيارة أحد فروع الوزارة.

وأوضح برنامج "سكني" في بيانٍ صحافي اليوم، أن ضاحية الواجهة الواقعة في مدينة الدمام شهدت حجز جميع وحدات مشروع نساج تاون بنسبة 100%، وحجز 91% من مشروع واحة مدى، و82% في "تلال الغروب"؛ فيما تخطت حجوزات مشروع "سدين" 56%، وبلغ متوسط الإنجاز في أعمال إنشاء وبناء في بعض المشاريع السكنية في "الواجهة" نحو 80% حتى نهاية مارس الماضي.

وتوفر مشاريع ضاحية الواجهة أكثر من 20 ألف وحدة سكنية تتسع لنحو 100 ألف نسمة، وتمتد على مساحة تتجاوز 9 ملايين م2، وتقــع عند المدخل الغربي لمدينة الدمام في موقع استراتيجي مميز على طريق الدمام- الرياض السريع، ما يضمن سهولة الوصول إلى "الواجهة" من مختلف جهات المدينة، وتضم ضاحية الواجهة بالدمام 7 مشاريع سكنية بنماذج معمارية متنوعة المساحات والتصاميم السكنية تلبي احتياجات الأسرة السعودية في عدة، وهي (واحة الدمام، الفريدة، سدين، نساج تاون، تلال الغرب، واحة مدى، نساج تاون2)، بنماذج معمارية متنوعة المساحات والتصاميم السكنية لتلبي احتياجات الأسرة السعودية.

كما يتم بناء الوحدات السكنية بنماذج متطورة عالية الجودة وبتصاميم عصرية مستوحاة من تاريخ مدينة الدمام، ليمثل النمط المعماري في الضاحية صورة حديثة تعكـس جمال الماضي، كما تتم أعمال البناء والتطوير في الضاحية باستخدام تقنيات البناء الحديث في غالبية المشاريع، مثل القوالب النفقية (TF)، والخرسانة المعزولة مسبقة الصب (IPS).

وأكد البرنامج استمراره في تقديم خدماته السكنية والتمويلية إلكترونياً عبر منصات رقمية متعددة، إذ يأتي في مقدمتها موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني، منوهاً إلى أن مشاريع الضواحي السكنية تمثل نموذجاً رائداً للسكن بالشراكة مع المطورين العقاريين في القطاع الخاص، لتوفير آلاف الوحدات السكنية في مواقع استراتيجية في عدد من المدن الرئيسية حول المملكة، ضمن نحو 74 مشروعاً توفر ما يزيد على 134 ألف وحدة متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس، بتصاميم عصرية وأسعار منافسة ما بين 250 -750 ألف ريال ضمن بيئة متكاملة تراعي معايير جودة الحياة وتوفر كل الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية بالإضافة إلى الحدائق والساحات الرياضية، والمراكز الترفيهية لتعزيز جودة الحياة.

يُذكر أن برنامج "سكني" يستهدف خلال العام الجاري 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر حلول سكنية تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم بضخّ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير 90 ألف أرض سكنية، سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف برنامج "الإسكان" عبر الاستحقاق الفوري والإجراءات الإلكترونية الميسرة.

سكني وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني": مشاريع ضاحية الواجهة بالدمام تُسجل ارتفاعاً في الحُجوزات والإنجاز خلال الربع الأول 2020
سبق

سجّلت مشاريع ضاحية الواجهة السكنية في الدمام -أحد مشاريع برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان- ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الحجوزات خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، إذ وصلت في بعضها لنسبة 100%، فيما يتواصل حجز المشاريع الأخرى إلكترونياً؛ استمراراً لجهود البرنامج لخدمة كل الأسر الراغبة بالتملك من خلال عدد من الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي يُقدمها "سكني" عبر الموقع الإلكتروني (sakani.housing.sa) وتطبيق الهواتف، ضمن إجراءات مرنة ومُتكاملة تختصر الوقت والجهد على الأسر السعودية دون الحاجة لزيارة أحد فروع الوزارة.

وأوضح برنامج "سكني" في بيانٍ صحافي اليوم، أن ضاحية الواجهة الواقعة في مدينة الدمام شهدت حجز جميع وحدات مشروع نساج تاون بنسبة 100%، وحجز 91% من مشروع واحة مدى، و82% في "تلال الغروب"؛ فيما تخطت حجوزات مشروع "سدين" 56%، وبلغ متوسط الإنجاز في أعمال إنشاء وبناء في بعض المشاريع السكنية في "الواجهة" نحو 80% حتى نهاية مارس الماضي.

وتوفر مشاريع ضاحية الواجهة أكثر من 20 ألف وحدة سكنية تتسع لنحو 100 ألف نسمة، وتمتد على مساحة تتجاوز 9 ملايين م2، وتقــع عند المدخل الغربي لمدينة الدمام في موقع استراتيجي مميز على طريق الدمام- الرياض السريع، ما يضمن سهولة الوصول إلى "الواجهة" من مختلف جهات المدينة، وتضم ضاحية الواجهة بالدمام 7 مشاريع سكنية بنماذج معمارية متنوعة المساحات والتصاميم السكنية تلبي احتياجات الأسرة السعودية في عدة، وهي (واحة الدمام، الفريدة، سدين، نساج تاون، تلال الغرب، واحة مدى، نساج تاون2)، بنماذج معمارية متنوعة المساحات والتصاميم السكنية لتلبي احتياجات الأسرة السعودية.

كما يتم بناء الوحدات السكنية بنماذج متطورة عالية الجودة وبتصاميم عصرية مستوحاة من تاريخ مدينة الدمام، ليمثل النمط المعماري في الضاحية صورة حديثة تعكـس جمال الماضي، كما تتم أعمال البناء والتطوير في الضاحية باستخدام تقنيات البناء الحديث في غالبية المشاريع، مثل القوالب النفقية (TF)، والخرسانة المعزولة مسبقة الصب (IPS).

وأكد البرنامج استمراره في تقديم خدماته السكنية والتمويلية إلكترونياً عبر منصات رقمية متعددة، إذ يأتي في مقدمتها موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني، منوهاً إلى أن مشاريع الضواحي السكنية تمثل نموذجاً رائداً للسكن بالشراكة مع المطورين العقاريين في القطاع الخاص، لتوفير آلاف الوحدات السكنية في مواقع استراتيجية في عدد من المدن الرئيسية حول المملكة، ضمن نحو 74 مشروعاً توفر ما يزيد على 134 ألف وحدة متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس، بتصاميم عصرية وأسعار منافسة ما بين 250 -750 ألف ريال ضمن بيئة متكاملة تراعي معايير جودة الحياة وتوفر كل الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية بالإضافة إلى الحدائق والساحات الرياضية، والمراكز الترفيهية لتعزيز جودة الحياة.

يُذكر أن برنامج "سكني" يستهدف خلال العام الجاري 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر حلول سكنية تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم بضخّ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير 90 ألف أرض سكنية، سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف برنامج "الإسكان" عبر الاستحقاق الفوري والإجراءات الإلكترونية الميسرة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
06:07 PM
اخر تعديل
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
06:57 PM

"سكني": مشاريع ضاحية الواجهة بالدمام تُسجل ارتفاعاً في الحُجوزات والإنجاز خلال الربع الأول 2020

يتواصل حجزها عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت مشاريع ضاحية الواجهة السكنية في الدمام -أحد مشاريع برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان- ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الحجوزات خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، إذ وصلت في بعضها لنسبة 100%، فيما يتواصل حجز المشاريع الأخرى إلكترونياً؛ استمراراً لجهود البرنامج لخدمة كل الأسر الراغبة بالتملك من خلال عدد من الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي يُقدمها "سكني" عبر الموقع الإلكتروني (sakani.housing.sa) وتطبيق الهواتف، ضمن إجراءات مرنة ومُتكاملة تختصر الوقت والجهد على الأسر السعودية دون الحاجة لزيارة أحد فروع الوزارة.

وأوضح برنامج "سكني" في بيانٍ صحافي اليوم، أن ضاحية الواجهة الواقعة في مدينة الدمام شهدت حجز جميع وحدات مشروع نساج تاون بنسبة 100%، وحجز 91% من مشروع واحة مدى، و82% في "تلال الغروب"؛ فيما تخطت حجوزات مشروع "سدين" 56%، وبلغ متوسط الإنجاز في أعمال إنشاء وبناء في بعض المشاريع السكنية في "الواجهة" نحو 80% حتى نهاية مارس الماضي.

وتوفر مشاريع ضاحية الواجهة أكثر من 20 ألف وحدة سكنية تتسع لنحو 100 ألف نسمة، وتمتد على مساحة تتجاوز 9 ملايين م2، وتقــع عند المدخل الغربي لمدينة الدمام في موقع استراتيجي مميز على طريق الدمام- الرياض السريع، ما يضمن سهولة الوصول إلى "الواجهة" من مختلف جهات المدينة، وتضم ضاحية الواجهة بالدمام 7 مشاريع سكنية بنماذج معمارية متنوعة المساحات والتصاميم السكنية تلبي احتياجات الأسرة السعودية في عدة، وهي (واحة الدمام، الفريدة، سدين، نساج تاون، تلال الغرب، واحة مدى، نساج تاون2)، بنماذج معمارية متنوعة المساحات والتصاميم السكنية لتلبي احتياجات الأسرة السعودية.

كما يتم بناء الوحدات السكنية بنماذج متطورة عالية الجودة وبتصاميم عصرية مستوحاة من تاريخ مدينة الدمام، ليمثل النمط المعماري في الضاحية صورة حديثة تعكـس جمال الماضي، كما تتم أعمال البناء والتطوير في الضاحية باستخدام تقنيات البناء الحديث في غالبية المشاريع، مثل القوالب النفقية (TF)، والخرسانة المعزولة مسبقة الصب (IPS).

وأكد البرنامج استمراره في تقديم خدماته السكنية والتمويلية إلكترونياً عبر منصات رقمية متعددة، إذ يأتي في مقدمتها موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني، منوهاً إلى أن مشاريع الضواحي السكنية تمثل نموذجاً رائداً للسكن بالشراكة مع المطورين العقاريين في القطاع الخاص، لتوفير آلاف الوحدات السكنية في مواقع استراتيجية في عدد من المدن الرئيسية حول المملكة، ضمن نحو 74 مشروعاً توفر ما يزيد على 134 ألف وحدة متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس، بتصاميم عصرية وأسعار منافسة ما بين 250 -750 ألف ريال ضمن بيئة متكاملة تراعي معايير جودة الحياة وتوفر كل الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية بالإضافة إلى الحدائق والساحات الرياضية، والمراكز الترفيهية لتعزيز جودة الحياة.

يُذكر أن برنامج "سكني" يستهدف خلال العام الجاري 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر حلول سكنية تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم بضخّ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير 90 ألف أرض سكنية، سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف برنامج "الإسكان" عبر الاستحقاق الفوري والإجراءات الإلكترونية الميسرة.

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